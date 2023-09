Zážitek do konce života. Jinými slovy snad ani nejde popsat středeční příhodu švédské hokejové brankářky Sary Grahnové, která narychlo zaskočila mezi třemi tyčemi mužského týmu Luleå z tamější nejvyšší soutěže v přátelském duelu proti finskému Oulu. Za 25 minut strávených v brance zvládla pomoct k dorovnání dvougólového manka a ze hry navíc neinkasovala jediný gól. Ze čtyřnásobné mistryně světa se tak během jediného večera stala hvězda (nejen) sociálních sítí.

Švédská brankářka Sara Grahnová | Foto: Profimedia

Ne nadarmo se říká, že ty nejlepší příběhy píše sám život. A s jedním takovým se nyní mohou pochlubit ve švédské Lulee, kde se ve středu večer odehrála pravá nefalšovaná show. Žena s maskou po boku mužských kolegů na ledové ploše? Na první dobrou absolutní nesmysl. Příhoda Sary Grahnové však přichází s naprosto odlišnými důkazy.

Všechno to odstartovalo už na marodce prvního týmu, kde se momentálně nachází oba stabilní brankáři Joel Lassinantti s Matthewem Wardem. Za normálních okolností by tak do přípravného mače s finským Oulu nastoupila náhrada z juniorky. Jenže mladý výběr hrál ve stejné době přátelský duel jinde. Čas utíkal a na stole už příliš reálných variant nezbývalo.

Než ovšem trenérský sbor společně s vedením klubu napadl hotový majstrštyk. Koučové neváhali a při hledání alternativy se rozhodli vydat do ženské kabiny. Zoufalí lidé dělají zoufalé činy, popíchl by určitě nejeden hokejový fajnšmekr. V Lulee však moc dobře věděli, koho za několik málo okamžiku osloví.

Sarah Grahnová. Jednoznačná ikona švédského hokeje. S ženskou reprezentací se podívala celkem na deset světových šampionátu, z nichž si domů odvezla hned čtyři zlaté medaile. V zápiscích tamější hokejové historie byste rozhodně nenašli mnoho lepších strážkyň brankoviště.

Švédská brankářka Sara Grahnová v pozápasovém rozhovoru pro tamější médiaZdroj: Julia Edbom/Luleå Hockey/SHL

Navzdory tomu si však po úvodním setkání s trenéry mužského týmu klepala na čelo. „Nejprve jsem byla naprosto v šoku, že se mě přišli zeptat na takovou věc, ale zároveň neuvěřitelně šťastná,“ přiznala čtyřiatřicetiletá brankářka v pozápasovém povídání pro list Expressen.

„Brala jsem to i tak, že mi tady v klubu věří a že tu úroveň zvládám. Nebudu lhát, je to něco, nad čímž jsem přemýšlela už odmala, ale nikdy jsem si nemyslela, že se to opravdu stane,“ kroutila hlavou Grahnová. Úsměvy a upřímnou radost rozdávala v útrobách stadionu doslova na počkání.

S životní šancí se popasovala skvěle

Zcela pochopitelně. Do přípravného duelu vstupovala jako dvojka za teenagerem Isacem Grönhagenem, nicméně po 35 minutách hry, kdy mladík inkasoval již čtyřikrát, nastal její čas. Ukazatel skóre zrovna ukazoval stav 2:4 pro finské hosty a mezi tři tyče se skutečně postavila čtyřnásobná vítězka švédské extraligy žen.

Tehdy si asi nikdo nedokázal představit, že by u dosavadních čtyř gólových oslav Finů také zůstalo. Následující minuty však přesvědčily aplaudující stadion o naprostém opaku. Grahnová po zbytek základní hrací doby úřadovala, za svá záda nepustila jediný kotouč a zejména díky jejím službám dokázala Luleå poslat utkání až do prodloužení.

A také v něm zůstal nečekaný brankářský záskok stoprocentní. Fantastická Grahnová inkasovala až v nájezdové loterii, ve které už na svého kolegu z Oulu nevyzrála. Ztráta pomyslného druhého bodu však v tu chvíli nikoho nemrzela. Ani samotnou hrdinku s maskou, kolem níž se okamžitě seběhl hlouček zvědavých novinářů.

„Taková šance se objeví pravděpodobně jednou za život, takže je důležité si ji užít. Snažila jsem se jako obvykle předvést svůj nejlepší výkon, který umím. Byla to skvělá zábava a výjimečná zkušenost,“ řekla největší hvězda večera.

„Kdyby se mě zeptali znovu, neodmítnu“

A co případná repríza s mužskými kolegy z elitní SHL? „Kdyby se mě zeptali znovu, samozřejmě bych neřekla ne. Na tyhle šance si celkem rychle vypěstujete závislost,“ vtipkovala švédská brankářka.

Za odměnu pak obdržela od svého spoluhráče a hvězdného útočníka Linuse Omarka puk. Jako vzpomínku na tento jedinečný zážitek. „Byla úžasná. Ale vůbec se nedivím, vždyť je to naše nejlepší brankářka. Už na rozbruslení vypadala velmi dobře,“ prozradil mistr světa s výběrem Tre Kronor z roku 2017.