Prazvláštní příběh amerického útočníka, který už několik týdnů hýbe děním v zámořské NHL, se po krátké pauze dočkal smutného rozuzlení. Devětadvacetiletý potížista Alex Galchenyuk si po posledním červencovém skandálu za volantem zabalil kufry a rozhodl se nadobro uzavřít svou kapitolu v nejslavnější lize světa. Nad jeho dalšími kroky, jež vedou do ruské KHL, však zůstává hokejové veřejnosti rozum stát.

Americký potížista Alex Galchenyuk míří ze zámoří do ruské KHL, kde bude oblékat dres Petrohradu | Foto: Profimedia

Mezi hokejovou elitou platil za jednoho z nejtalentovanějších útočníků své generace. Před jedenácti lety si jeho služby vyžádal kanadský Montreal, který z šikovného Američana s výjimečným střeleckým apetitem udělal trojku na tradičním draftu NHL. A nebýt častých afér mimo ledovou plochu, mohl to Alex Galchenyuk dotáhnout mnohem, mnohem dál.

Již dříve čelil nadějný forvard obviněním z ničení cizího majetku, opakovaného výtržnictví či vyhrožování policistům. To všechno stálo bývalého hráče Arizony, Pittsburghu či Colorada slibnější pověst v očích fanoušků, spoluhráčů i trenérů. Navzdory tomu, že byl nakonec shledán vinným pouze v jednom z případů.

Ortel? Konec v NHL a měsíc ve vězení

Definitivní stopku v zámoří totiž vystavil devětadvacetiletému snajprovi s běloruskými kořeny incident z poloviny července, kdy pod vlivem alkoholu srazil se svým vozem BMW dopravní značku a posléze ještě napálil do jiného auta. Hned na místě byl zatčen příslušnými orgány, ke kterým se měl navíc chovat velice nevhodně.

„Všechny vás tady rozsekám na kousky. Už nikdy neuvidíte své rodiny. Stačí jeden telefon a všichni jste mrtví. Vy i celá vaše rodina,“ křičel údajně opilý Galchenyuk. Během konfliktu se dokonce odvolával na údajné kontakty v Rusku a jednomu z přítomných strážníků rasisticky nadával.

Na nějaké omluvy už bylo (pochopitelně) pozdě. Ačkoliv se útočník zprvu pokoušel vykoupit cestou rádoby dojímavé sebekritiky. „Zklamal jsem vás a je mi to opravdu líto. Mé nežádoucí a trapné chování po požití alkoholu neukazuje to, kdo skutečně jsem, přesto za to musím převzít odpovědnost,“ napsal americký rebel svým šéfům i příslušnému oddělení policie ve Scottsdale.

Americký útočník Alex Galchenyuk v dresu farmy Arizony, kde strávil většinu uplynulé sezonyZdroj: Profimedia

Marně. Organizace Arizony s někdejším juniorským mistrem světa okamžitě ukončila spolupráci. „Takové chování důrazně odsuzujeme,“ zaznělo v prohlášení Coyotes. Neposednému forvardovi tak nezbývalo než si sypat popel na hlavu. „Moje činy mě připravily o šanci dělat to, co miluji,“ kál se.

Soud ve Scottsdale navíc později odsoudil hokejistu ke třiceti dnům vězení. Známý potížista zároveň přislíbil svůj nástup do protialkoholní léčebny. „Doufám, že dostanu pomoc, abych už nikdy neudělal takovou chybu,“ dodal.

Velice smutný konec příběhu

Pozdě a naprosto zbytečně. Dveře do nejslavnější ligy světa se totiž dávné naději Canadiens hodně přivřely. A dost možná už jsou v důsledku jeho chování mimo led definitivně zavřené. Jenomže…

Navzdory všem výstřelkům dostane devětadvacetiletý potížista ještě jednu šanci. V zámoří už si Galchenyuk ani nečuchne, přesto jeho kariéra bude nadále pokračovat. A kde jinde než v Rusku, kde strávil valnou část svého hokejového dětství. Na následující dva ročníky se upsal tamějšímu gigantovi z Petrohradu.

Krok, který sice hlasitě chválí jeho otec a někdejší běloruský útočník Alexandr, nicméně mezi zámořskými experty už takové nadšení rozhodně nepanuje. „Velice smutný konec příběhu tak nadějného hokejisty,“ napsal trefně americký novinář James Connelly.

A více snad ani není třeba dodávat.