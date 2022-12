Nezajímavější hráč budoucnosti: Oliver Okuliar

Oliver Okuliar.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Rodákovi z Trenčína je teprve dvaadvacet let, pro hradecký Mountfield proto představuje obrovskou perspektivu zejména do budoucích let. Na východ Čech dorazil po loňské štaci ve finské nejvyšší soutěži, trenér Martinec jej přivedl do kádru jako možnou náhradu za odchody útočných es Ahtiho Oksanena s Jakubem Orsavou. V úvodu sezony se malinko hledal, ve druhé čtvrtině ale zařadil vyšší rychlostní stupeň a z jeho bodových příspěvků už nyní profituje celý mančaft. Tento kluk může být nakonec hodně zajímavým klíčem směrem do vyřazovacích bojů.