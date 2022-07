Nejlepší tým – Colorado Avalanche

Hokejisté Colorada slaví Stanley Cup po 21 letech.Zdroj: ČTK/AP/Phelan Ebenhack

Tady zřejmě není o čem debatovat. Od neuvěřitelně sehrané a odhodlané partičky z Denveru to letos byla naprosto suverénní jízda bez jakékoliv výluky. Avalanche ovládli Západní konferenci už v základní části, poté ji dobyli rovněž ve vyřazovacích bojích a na poslední překážce sfoukli svíčku i obhájcům titulu z Tampy. V sezoně sice často bojovali s laxní defenzívou, v boji o Stanley Cup už to však z jejich repertoáru byla úplně jiná písnička. Zlatá stuha míří do Colorada naprosto zaslouženě.

Stanley Cup míří do Denveru! Colorado přetlačilo Tampu a je novým šampionem NHL