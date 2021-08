David Krejčí v NHL odehrál 962 zápasů v základní části a 156 v play-off, to všechno v dresu Bostonu. Svou blyštivou zámořskou kariéru uzavřel (?) jako jeden z nejlepších a nejproduktivnějších hráčů v dlouhé historii Bruins, například v počtu bodů v play-off je druhý po legendárním obránci Rayi Bourqueovi.

Podívejte se na milníky výjimečného centra, který se teď vrací domů na Hanou, aby se v Olomouci stal nejvýraznější hvězdou české extraligy.

První hattrick

Svůj první oficiální gól v NHL slavil Krejčí 26. února 2008 proti Ottawě (už předtím se trefil v nájezdech na ledě Caroliny, to se ovšem do statistik nezapočítává), na premiérový hattrick si ovšem počkal až do 18. prosince. Krejčího magické ruce pomohly třemi brankami k demolici Toronta 8:5.

Velký večer Davida Krejčího proti Torontu:

Ve své druhé sezoně v dresu Bruins zaznamenal český centr celkem 73 bodů v 82 zápasech a obdržel klubovou cenu pro hráče s největším zlepšením. Zrodila se hvězda, což potvrdila i výrazně vylepšená smlouva s průměrným ročním příjmem 3,75 milionu dolarů.

Démon play-off

Zatímco jiným hokejistům se stává, že září v základní části NHL, ale ve vyřazovací fázi jako by se z ledu vytráceli, u Krejčího tomu bylo od začátku kariéry naopak. S důležitostí zápasů rostly i jeho výkony.

Potvrdil to třeba v 6. zápase série 1. kola proti Buffalu v dubnu 2010. Dvěma góly a asistencí výrazně přispěl k postupové výhře 4:3 (sestřih duelu ve videu), byť Bruins v dalším kole ztroskotali na Philadelphii. Bylo ale znát, že Krejčího a spol. ještě čekají velké věci…

Sestřih zápasu Buffala s Bostonem:

Vítěz Stanley Cupu

To se potvrdilo hned v následující sezoně. Krejčí byl při cestě Bostonu za pohárem k nezastavení, s 23 body v 25 zápasech vévodil kanadskému bodování vyřazovacích bojů. Zaznamenal i svůj první hattrick v play-off – v 6. zápase finále Východní konference proti Tampě.

Hattrick Davida Krejčího proti Lightning:

Bruins tehdy vyhráli tři série ze čtyř poměrem 4:3, včetně té závěrečné proti Vancouveru. Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off ovšem nezískal Krejčí, ale jeho svérázný parťák (a brankář) Tim Thomas.

Nenápadná hvězda

V průběhu let Krejčí ještě dvakrát podepsal novou smlouvu s Bostonem, pokaždé s vylepšeným příjmem. V letech 2015 až 2021 si tak ročně přišel asi na 7 milionů dolarů.

I když byl především tvůrcem hry a mistrem asistencí, dál střílel i důležité góly. Třeba jako ve 4. duelu série 1. kola proti Torontu v sezoně 2012/2013, kdy svůj hattrick uzavřel vítěznou trefou v prodloužení. I tehdy byl Krejčí s 26 body nejproduktivnějším borcem play-off, Boston ale ve finále padl s Chicagem.

Vítězný gól proti Torontu:

Nesobecký tvůrce

Krejčího schopnost udělat ze svých kolegů v útočné formaci lepší hráče vedla k tomu, že hlavně v letech po odchodu Nathana Hortona a Milana Lucice se vedle něj střídali další forvardi jako na běžícím pásu. Například v sezoně 2016/2017 se dalo napočítat hned 17 (!) různých kombinací s Krejčího jménem.

„Spousta kluků vedle něj vyrostla. Má výjimečnou schopnost zpomalit hru a otevřít tak prostor pro ostatní. Pokud jste střelec, stačí vám počkat a on už si vás najde,“ charakterizoval Krejčího schopnosti Bruce Cassidy, od roku 2016 trenér Bruins.

V zápase s Buffalem 18. března 2021 Krejčí díky třem asistencím překonal hranici 700 bodů:

