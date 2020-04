Dokládá to další z anket, kterou vyhlásili v Kanadě. Tentokrát ale nešli až tak daleko do historie. Zatímco žebříček, v němž bodoval Dominik Hašek, zahrnoval období po roce 1967, kdy se rozšířil počet celků NHL na dvanáct, do současnosti, teď šlo o poslední desetiletí.

O výběr se postarala známá kanadská televizní stanice TSN. Úspěch českých brankářů je přitom o to cennější, že v poslední dekádě jich příliš v NHL nepůsobilo. Navzdory tomu zanechali velmi výraznou stopu.

Za každý tým NHL byla vybrána dvojice nejlepších brankářů za uvedené období. A české barvy se prosadily ve Winnipegu, Detroitu a Calgary.

Ve Winnipegu prožil několik úspěšných sezon Ondřej Pavelec, když třeba po téměř dvou desítkách let pomohl Jets do play off. V roce 2017 sice v týmu skončil, ale hokejový novinář TSN Travis Yost jej zařadil do svého výběru jako dvojku za Connora Hellebuycka.

I další dva brankáři byli vybráni za dvojky svých týmů. David Rittich těší fanoušky Calgary i v probíhajícím ročníku, který je přerušen kvůli pandemii koronaviru, když ve většině z nejdůležitějších brankářských statistik patří do TOP 10 celé soutěže. Dařilo se mu ale i v ročnících předešlých, a tak jej Yost vybral hned po Miku Smithovi.

Třetím do party je pak Petr Mrázek, jenž doplnil svého detroitského parťáka Jimmyho Howarda. Mrázek si za Red Wings zachytal v šesti sezonách a ve dvou okusil i chuť play off. Po letech byl sice vyměněn do Philadelphie, výkony za Detroit mu ale vynesly nominaci do výběru těch nejlepších.

Už dříve Yost volil i nejlepší základní pětky jednotlivých týmů. I tam se Češi dokázali prosadit. Mezi nejlepší vybral Radima Vrbatu, Zbyňka Michálka, Jakuba Voráčka, Ondřeje Paláta a Davida Krejčího.