Ne, tenhle přípravný turnaj se prostě nevydařil. Češi zakončili Channel One Cup s jediným bodem za pražskou prohru s Finskem po nájezdech, po přesunu do ruské metropole nejprve jasně nestačili na domácí sbornou a v neděli dopoledne pak prohráli 2:3 i se Švédskem.

Trenér Filip Pešán tentokrát výrazně promíchal sestavu, ale vstup do zápasu byl opět slaboučký. Soupeř šel do vedení v 6. minutě po zbytečné české ztrátě kotouče a trefě Rydahla do odkryté klece. Další nadějné šance Seveřané naštěstí neproměnili.

Národní tým se vzchopil ve druhé dvacetiminutovce. Nejprve v čase 31:09 vyrovnal Milan Gulaš a čtyři minuty poté otočil skóre kapitán Jan Kovář. Není bez zajímavosti, že právě Gulaš s Kovářem byli jedinými českými střelci na turnaji – vstřelili po jedné brance v každém ze tří zápasů.

Spoluhráči se k nim bohužel nepřipojili, byť šancí i tentokrát nebylo málo. Místo aby tak Češi navýšili své vedení, v úvodu třetí třetiny dovolili Švédům jít do početní výhody a vyrovnat. Postaral se o to Bengtsson. Severský nápor sílil a další český faul byl potrestán vítěznou trefou Heeda v čase 54:44. A to bylo vše, na další obrat už Pešánův tým nenašel síly.

Česko - Švédsko 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)



Branky a nahrávky: 32. Gulaš (Sobotka, Zámorský), 36. Jan Kovář (Gulaš, A. Nestrašil) – 6. Rydahl (E. Larsson), 45. L. Bengtsson (F. Olofsson), 55. Heed (L. Bengtsson). Rozhodčí: Gofman, Romasko – Goljak, Šalagin (všichni Rusko). Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 4 981.



Česko: Š. Hrubec – J. Jeřábek, Šulák, Zámorský, Ščotka, J. Krejčík, D. Musil, Pyrochta – Gulaš, Jan Kovář, Sobotka – M. Řepík, Michael Špaček, A. Nestrašil – Hyka, L. Sedlák, Frolík – M. Kovařčík, Jašek, Flek – A. Musil. Trenér: Pešán.

Švédsko: Hellberg – Hullström, Engsund, L. Bengtsson, Almqvist, Heed, Pilut – Emil Pettersson, Holmberg, O. Lindberg – Strömwall, F. Olofsson, Wedin – Timashov, Linus Johansson, Brännström – E. Larsson, J. de La Rose, Rydahl. Trenér: Garpenlöv.