Nejlepší výkon v historii NHL? Před 26 lety zničil Hašek Devils 70 zákroky

/VIDEO/ Je tomu přesně 26 let, co o sobě dal Dominik Hašek vědět v NHL. A to hodně výrazně. Dodnes se o jeho tehdejším výkonu mluví jako možná o tom nejlepším, jaký kdy gólman v utkání slavné hokejové soutěže podal.

Dominik Hašek v brance Buffala a jeden z jeho neuvěřitelných zákroků. | Foto: ČTK/AP/Smith Gregory