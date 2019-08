Rytíři za sebou mají čtyři přípravná utkání. Dá se z nich už něco vyčíst?

Zatím z těch zápasů vyčíst moc nejde, protože všichni jsme ve velké únavě. Hodně se trénuje. Přeci jen je stále začátek srpna. Navíc z mé pozice, kdy jsem tu na chvíli.

V posledních dvou zápasech jste dostali deset gólů. To není moc dobrá vizitka obrany…

Je to vizitka doslova špatná. Musíme dostávat méně gólů a naopak víc jich dávat. O tom to je (směje se).

Co se dá zlepšit, abyste tolik gólů nedostávali?

Musíme si hlavně lépe rozebírat hráče, víc se vracet. Stáhnout se více k brankovišti a být tam důrazní. Pak toho tolik padat taky nebude.

Pomůžu do obrany, ale umím i dobře vystřelit, hlásí Kanaďan Austin Přečíst článek ›

Ke konci utkání se to ostřilo, diváci dokonce mohli vidět bitku. Dá se popsat, co bylo příčinou?

Tam vždycky nějaké ty konflikty jsou – je to prostě hokej. Někdo někoho sekne nebo se znají z dřívějška a nemusí se. To k tomu patří. Občas je to tvrdší, občas to proběhne v pohodě.

Před naším rozhovorem jste měl pohovor se sportovním manažerem Davidem Čermákem. Můžete prozradit, co jste řešili?

Mluvili jsme se o tom, jak to dál v Kladně bude. Pořád jsem hráčem Ústí, a tak jsme se bavili, jak to v rámci spolupráce se mnou vypadá. Jestli budu na Kladně, nebo v Ústí. Ale tohle se bude řešit mezi kluby.

Takže je možné, že vás v Kladně uvidíme i nadále?

To záleží hlavně na dohodě obou klubů. V Kladně jsem odehrál dva zápasy, takže mě viděli. Máme tam spolupráci klubů, tak uvidíme. Ústí se zatím v přípravě taky moc nedaří, tak i to by mohl být faktor. Těžko zatím říct.

Jaké jsou pocity z vašeho – zatím krátkého – angažmá v Kladně?

Je to super zkušenost. Člověk čeká na tu extraligu nějaký čas. Už mi také bude dvacet sedm, takže už proto to bylo super. Každý kluk má přání hrát extraligu nebo i výš. A za tím si každý musí jít.

Dá se popsat, jaký je to skok mezi Ústím a Kladnem?

Oproti Ústí je to velký rozdíl. Ale hlavně proto, že v Kladně je výrazně užší hřiště. Na něm se pak hraje úplně jiný hokej – je to rychlejší. Kvalita hráčů je také o dost jiná než v první lize. Ale nerad bych nějak hanil první ligu. Ta je také kvalitní. Skok je tam tedy velký, ale to se těžko popisuje. To se musí zažít.

V Ústí si obránci opravdu hodně zahrají. Nemůže to být pro obránce i trochu výhoda, že nabírá více zkušeností?

Je to výhoda i nevýhoda. Ale hlavně ten boj o play-off není úplně příjemný. Pokud ho tým neudělá, pak hráči chodí na střídavé starty do extraligy. Ale tam s extraligovým týmem jen trénuje. V nižší lize ale zase tihle hráči mají větší roli v kabině, výrazně větší ice-time. Prostě šly by najít i klady, ale zápory přeci jen převažují.

Dle statistik nesbíráte příliš kanadských bodů. Dá se tedy říct, že jste spíš pes obranář?

Když jsem na ledě, tak se hlavně snažím, abychom nedostali gól. Nejsem žádný Paul Coffey, abych rozdával nahrávky a dával góly, takže můj hlavní úkol je tedy bránit. Když se něco povede dopředu, tak je člověk za každý bod rád.

Jan Šejhl