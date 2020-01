Co se vám vybaví jako první, když se řekne Utkání hvězd?

Super zkušenost. Byl jsem v kabině a na ledě s nejlepšími hráči na světě, zažil tu atmosféru… Diváci si utkání užívali, bouřili, chtěli vidět show. Třešničkou na dortu bylo, že jsme se tam sešli tři Češi.

Baví vás podobné typy akcí?

Mám je rád, jde o super věc pro ligu, pro její marketing. Fanoušci mohou vidět nejlepší hráče na světě v jeden moment na jednom místě v zápase nebo dovednostních soutěžích. Určitě mi tyhle akce nevadí. Samozřejmě nechce člověk prohrát, ale hraje se v takovém uvolněném tempu a jde taky o to, aby se nikdo nezranil.

Zdá se, že jste zápasy pojal prestižně. V obou jste pustil po jednom gólu a výrazně jste přispěl k celkovému vítězství.

Vždy, když jsem šel do brány, tak mi Hertlík říkal, ať ji zavřu. Tak jsem se ho snažil poslechnout, aby nebyl zklamaný. Takže já jsem to dělal tak trošku pro něj. (směje se)

Pro brankáře je takový zápas, kdy se hraje prakticky bez obran, o hodně náročnější, že?

Má to více důvodů, proč je náročnější. Třeba z toho pohledu, že byl předtím volný týden, takže před soutěžemi jsem nebyl šest dní na ledě. Šel jsem do toho celkem z jedničky. A když pak začaly zápasy, měli jsme rozcvičení, ale pak jsme čekali, až se odehraje první utkání. Pak jsem se znova rozcvičoval a dostával do tempa a zase chytal až po nějaké chvíli. Bylo to takové nahoru dolů. Tepovka vylítla, a pak spadla.

Na co budete vzpomínat nejraději?

Hlavně na to, že jsem mohl potkat a poznat Wayna Gretzkyho. Sedl si vedle nás v kabině a prohazoval tam vtípky. To bude určitě zásadní vzpomínka.

Prohodil pár slov přímo s vámi?

Ano, chvilku jsme se bavili, takže super zážitek. Komu se poštěstí popovídat si s takovou legendou a osobností, jako je zrovna Wayne.

Prozradíte, o čem jste se bavili?

To si nechám pro sebe, ať všechno není v novinách. (směje se)

Nenapadne vás při setkání s podobnými hvězdami, jak daleko jste se posunul, když ještě před pár lety jste hrál druhou ligu v Jihlavě?

Ani ne, snažím se žít přítomností. Nechci přemýšlet nad tím, co bylo nebo bude. Samozřejmě si uvědomuju, kde jsem byl před pěti lety, jak dlouhá cesta je za mnou a co jsem pro ní musel všechno udělat a obětovat. Jsem strašně vděčný, kde jsem a co jsem mohl zažít.

Uvítal jste, že před Utkáním hvězd byl čas na krátkou dovolenou?

Rozhodně. Naštěstí jsme mohli s manželkou aspoň na chvíli vyrazit do Mexika. Strašně jsme tam chtěli, protože než přišla pauza, tak jsme byli na venkovním tripu a ona byla s pejskem sama v minus třiceti, což nebylo moc příjemné. Bylo fajn, že jsme mohli odletět na chvilku do tepla, trochu zregenerovat a nabrat síly do poslední části sezony.

Jak jste spokojený se svými dosavadními výkony?

Nemám se za co stydět, i když vím, že vždycky to může lepší. Jsem člověk, který je pořád nespokojený. I když se vyhraje 2:1, tak já přemýšlím nad tím jedním gólem, co se při něm mohlo udělat jinak. Takže spíš vždy hledám způsoby, jak řešit věci lépe.

Tabulka je našlapaná s minimálními rozdíly. Vyhovuje vám, že se hraje už teď o vše?

Naše divize je vždycky vyrovnaná, bojuje se v ní každý rok do posledního zápasu. Pro nás je to letos jedině dobře. Loni jsme totiž měli jasné play-off deset kol před koncem základní části a už se pak nehrálo naplno, občas nastoupili kluci z farmy… Nebylo to pro nás dobré, protože jsme narazili na Colorado, které bojovalo do posledního kola.

V tabulce jste byli lepší, přesto měl soupeř výhodu, že?

Je to tak. Byli už v takovém play-off režimu, úplně jinak nastavení než my a pak se to hodně podepsalo na prvním kole (Calgary prohrálo 1:4 na zápasy, pozn. red.). Pro nás je dobré, že teď musíme bojovat, nesmíme nic vypustit, což nás může dobře připravit na play-off. Teď ho tedy ještě v první řadě musíme udělat.

A co vy osobně? Sžíváte se ještě nějakým způsobem s rolí jedničky v týmu NHL?

Gólman se stále učí, ale s pozicí jedničky jsem se sžil celkem rychle. Cítím se výborně. Strašně rád chytám, takže pro mě je jen dobře, že nastupuji do tolika zápasů. Ale kdyby mi trenéři chtěli dát ještě víc prostoru, budu jedině rád. (směje se)

Cítíte, že jste se za tři roky v zámoří hodně posunul?

Pociťuji na sobě, že znám víc ligu a hráče a samozřejmě mám více zkušeností se severoamerickým stylem hokeje, takže vím, co můžu očekávat. Jinak se ale stále snažím průběžně pracovat na všem. Každá věc potřebuje zlepšit. Člověk není nikdy dokonalý a když si říká, že na něčem pracovat nemusí, tak akorát lže sám sobě.

Sledujete svoje statistiky?

Ne. Snažím se jít zápas od zápasu a co nejvíce pomoci klukům k výhře. Statistiky jsou fajn pro analytiky, ale já koukám na týmové výhry a postavení v tabulce.

V poslední době jste se dělil o místo v bráně s Camem Talbotem. Jak spolu vycházíte?

Jsme parťáci, jeden tým. Když je tedy v bráně Cam, podporuji ho a chci mu pomoct. Když chytám já, je to naopak. Sedli jsme si od prvního dne, co jsme se potkali, a jsem jedině rád, že tady mám takového parťáka.

O jediného českého spoluhráče Michaela Frolíka jste na začátku roku přišel po jeho odchodu do Buffala. Chybí vám v týmu hodně?

Samozřejmě, s Froldou jsme měli nadstandardní vztah. Je to strašně super kluk, milý člověk, hrozně mi pomáhal na začátku i teď. Byl to pro mě parťák na večeře poslední tři roky, takže mě mrzelo, že odešel. Na druhou stranu pro něj je to dobře. V Buffalu dostává více prostoru než tady a zrovna on je hokejista, který ještě neřekl poslední slovo. Myslím, že má před sebou v NHL ještě spoustu let.

Na podzim se kolem trenéra Calgary Billa Peterse strhla velká kauza ohledně jeho chování v minulosti, kdy rasisticky urazil některé hráče, k dalším se choval hrubě. Promítlo se to na výkonech mužstva?

Nevím, jestli nás kauza ovlivnila, ale určitě to byla nepříjemná situace. Média šla po nás, každý den bylo nějaké setkání, o tom, co se děje, jak se cítíme. Měli jsme speciální mítinky s PR klukama, abychom věděli, co máme říkat. Rasismus určitě do sportu ani do života nepatří. A holt se stala situace, že byl jeden trenér vyhozený a pak už to jelo po všech ostatních. Jakýkoli kouč se musel bát, že když něco udělal před pěti deseti lety, tak se to na něj mohlo provalit.

Vnímáte to tedy tak, že je dobře, že se ony kontroverzní věci zveřejnily po tak dlouhé době?

To bych zase úplně netvrdil. Samozřejmě jim to leželo hodně v žaludku, ale nevím, jestli bylo dobré to vytahovat po tak dlouhé době nebo to řešit hned. Ono se to ale těžko hodnotí, když člověk není v té situaci. Sám nevím, co bych dělal.

Zaskočilo vás, že se kauza takto dotkla právě Billa Peterse?

Docela ano. I my máme v týmu jednoho afroameričana a žádnou takovou zkušenost s Billem neměl, takže mě to zaskočilo. Ale prostě to řekl, přiznal se k tomu a s tím se nedá nic dělat.

Mluvil jste o šílených teplotách v Calgary. Zvládl jste si zvyknout za ty tři roky?

Nejsem si jistý, jestli je možnost si zvyknout, nedá se však nic dělat. Musíte v tom nějak žít a přežít. Takže spíš takto na to koukáme. (směje se) Každopádně minus třicet už ani není dobré pro tělo. Určitě si to neužívám.

Co děláte nejraději při takových teplotách?

S manželkou si zapneme televizi, zabalíme se pod deku a moc nevycházíme. I když občas musíme, protože máme pejska, tak je třeba s ním jít ven, aby se vyvětral. Takže nejdřív oblečeme pejska, pak nás a jdeme. (směje se)