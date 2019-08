A podle dlouholetého kapitána Ocelářů, jednoho z nejzkušenějších borců kádru Lukáše Krajíčka, by si Třinečtí měli klást nejvyšší ambice i v této evropské soutěži.

Lukáši, jaké šance dáváte vašemu týmu v Champions League?

Loni nám to moc nevyšlo, takže bychom se rádi pokusili o reparát. Máme těžké soupeře, ale určitě se pečlivě nachystáme na každého z nich. Důležitý bude start, od něj se to většinou odvíjí, protože na první úspěšný zápas se pak nabalují obvykle ty další.

Ambice týmu by podle vás měly být jaké?

Prvotním cílem je postup do play-off, ale podle mě bychom si celkově měli klást vyšší cíle. Už jednou jsme postoupili do semifinále, takže víme, jak to chutná. Tým jsme oproti loňsku moc nezměnili, to by mohla být naše výhoda. Jak v sehranosti, tak pro trenéry při skládání sestavy.

Jak vidíte vaše soupeře ve skupině?

Máme tam finské Lahti, to bude určitě silný mančaft. Proti Finům jsme už několikrát hráli, vždycky je to velká kvalita, umí hrát tvrdě a rychle. Totéž platí o Švýcarech z Lausanne. Také tady známe úroveň švýcarské ligy, víme, jaké mají přednosti. A Bělorusové budou dost nepříjemní. Vím to z vlastní zkušenosti, hrál jsem tam šest let a vím, jaký hokej Junosť Minsk předvádí. Je to v podstatě ruská škola, založená hodně na technice. Myslím, že nás nic nepřekvapí.

Co vaše vzpomínky na angažmá v KHL v dresu Dinama Minsk?

Na to mám jen ty nejlepší vzpomínky. Minsk je hokejové město, lidé tam hokej doslova milují. V Bělorusku je to sport číslo jedna. V hale bude podle mě spousta domácích fanoušků, budou tam i naši fandové. Čekám skvělou atmosféru a výborný zápas.