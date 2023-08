Letní zámořský hit číslo jedna? V rámci přestupového okénka jednoznačně budoucnost slavného švédského zadáka Erika Karlssona. Třiatřicetiletá hvězda totiž nechtěla nadále pokračovat v dresu San Jose a o jeho služby tak okamžitě zažádalo hned několik prestižních adres. Dlouhé čekání nakonec ukončil až Pittsburgh, kam míří trojnásobný nejlepší obránce NHL v rámci rozsáhlé výměny, do níž se zapojil také kanadský Montreal.

Švédský obránce Erik Karlsson mění dres San Jose za organizaci z Pittsburghu. | Foto: Profimedia

Takové trejdy se v nejslavnější hokejové lize světa skutečně jen tak nevidí. Klíčovou postavou nejčerstvější výměny zboží na zámořském trhu se stal švédský obránce Erik Karlsson, toužící po změně dresu už nějaký ten pátek. Držitel Norris Trophy za uplynulou sezonu nakonec rozšíří zadní řady Pittsburghu Penguins, kde se pokusí zabojovat o vysněný Stanleyův pohár.

Třiatřicetiletý rodák z Landsbra přitom prožil v San Jose dosud nejvydařenější sezonu v kariéře, během níž nasbíral neuvěřitelných 101 kanadských bodů (25+76) a zařadil se tak mezi vybranou společnost zámořské NHL. Na tento výjimečný milník totiž dosáhlo jen dalších pět obránců v celé historii soutěže.

Švédský reprezentant však toužil rovněž po velkém klubovém úspěchu. A na ten by ke vší úctě ke žraločí organizaci možná čekal donekonečna. „Myslím si, že jsem měl opravdu fantastický rok, po celou dobu jsem se cítil velmi dobře. Nicméně stále mám pocit, že toho může být ještě víc. A i proto mě těší, že se zase posouvám dál,“ řekl Karlsson k přesunu na prestižnější adresu.

„Nejdůležitější věc, kterou jsem možná předtím trochu postrádal, je zkrátka si znovu užívat hokej. Protože tento sport miluji, miluji to, co dělám, a myslím, že se to letos opravdu ukázalo. Teď už se nemůžu dočkat na svou další výzvu,“ dodal skvěle naladěný obránce.

Do této nevšední výměny se dokonce zapojil jako třetí tým kanadský Montreal, který převzal tři čtvrtiny kontraktu navrátilce Jeffa Petryho a od Tučňáků obdržel rovněž volbu ve druhém kole draftu v roce 2025, brankáře Caseyho DeSmitha i mladého útočníka Nathana Légarého.

Spokojenost panuje i v Kalifornii

Poměrně velká spokojenost panuje rovněž v San Jose, jelikož útočné řady Sharks přichází rozšířit z Montrealu zkušený forvard Mike Hoffman. Do celku z Kalifornie s ním míří také další útočník Mikael Granlund a český obránce Jan Rutta, jenž v uplynulém ročníku odehrál v dresu Penguins 56 soutěžních klání. A kromě hráčského materiálu získali Žraloci i podmíněnou volbu v prvním kole příštího draftu.

Ostříleného švédského zadáka Karlssona, jenž bude v platovém stropu zabírat organizaci z Pittsburghu přesně deset milionů dolarů, doplní v kabině pětinásobných vítězů Stanleyova poháru také dvojice Rem Pitlick, Dillon Hamaliuk a jako bonus volba ve třetím kole draftu v roce 2026.

Celá Pensylvánie má o této výměně naprosto jasno. „Penguins získávají šťastného, zdravého a motivovaného Erika Karlssona na vrcholu své kariéry. Je připraven stavět na všem, čeho dosáhl v loňském roce. A doufejme, že jeho příchod zase nastartuje organizaci k velkým úspěchům,“ napsal tamější novinář Michelle Crechiolo.

Klíčová otázka zní: Bude tohle stačit? Odpověď přinesou nadcházející měsíce.