Z pětice tuzemských hokejistů, kteří ještě v polovině července čekali na novou smlouvu, už jsou v klidu útočník Jakub Vrána a brankář Rittich. Další tři čeští hráči zatím nic jistého nemají. O koho jde?

„Minulá sezona je pro mě zklamáním. Doufal jsem, že to bude lepší,“ svěřil se před časem Dmitrij Jaškin. Ze St. Louis, kde se nikdy naplno neprosadil, zamířil do Washingtonu, ale moc tam nehrál. Navíc pak na dálku sledoval, jak Blues po jeho odchodu míří ke Stanley Cupu.

„Přeju jim to nejlepší, ale samozřejmě je to pro mě frustrující,“ přiznal Jaškin. Náladu si alespoň trochu vylepšil na mistrovství světa, kde naplno předvedl své kvality. Není divu, že se ho novináři ptali, čím to, že v reprezentaci září, zatímco v NHL sbírá drobty. „Kdybych znal odpověď, nejsem teď tady, ale tam,“ odvětil.

Cesta do Ruska?

V šestadvaceti letech se Jaškin dostává do svých nejlepších hokejových let, ale nový klub v zámoří zatím nesehnal. Údajně však o něj má značný zájem ruský Omsk. Odchod do KHL by pro syna ruského otce jistě nebyl poutí do ciziny.

Stejným směrem, tedy z Ameriky do Ruska, si to letos v létě namířilo hned několik Čechů. Tomáš Hyka, Lukáš Sedlák, Andrej Šustr či Libor Šulák už nechtěli číhat na šanci v nabité zámořské konkurenci a zvolili KHL.

Na podobnou cestu se (zatím) nechystá Michal Neuvirth. Jednatřicetiletý gólmanovi toho ve Philadelphii kvůli zraněním moc neodchytal. Se slavnou ligou se ale ještě loučit nechce, a tak kývl na nabídku Toronta a na zkoušku se zúčastní přípravného kempu.

„Já jsem celou poslední sezonu hodil za hlavu, stála za prd. Po psychické stránce to bylo moje nejtěžší období v kariéře,“ uvedl Neuvirth, který v uplynulém ročníku naskočil jen do sedmi duelů.

Čekání na šanci

Útočníkovi Pavlu Zachovi vypršel tříletý nováčkovský kontrakt s New Jersey. Do týmu Devils přišel jako šestka draftu s velkým očekáváním. Dobře brání, je skvělý v oslabení, ale málo platné, s produktivitou je to slabší. New Jersey navíc v letošním draftu získalo vycházející hvězdu Jacka Hughese, čímž se na pozici centra ještě zvýšila konkurence.

Zacha od Devils obdržel tzv. kvalifikační nabídku a dá se čekat, že se na nové smlouvě dohodnou. V dvaadvacetiletém Čechovi nadále dřímá potenciál a v New Jersey to vědí. Otázka je, kolik dostane prostoru v nebývale posíleném kádru Ďáblů (tento týden do Newarku například přišel ruský šikula Nikita Gusev, který si za dva roky přijde na devět milionů dolarů). Co dostane Zacha?