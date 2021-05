„Věřím tomu, že jsem klukům ukázal cestu, jak se dál zlepšovat,“ řekl trenér po finále, v němž Třinec vyzrál na Liberec (4:1 na zápasy).

Vsetínský rodák je známý tvrďák. Na ledě nikdy nenechal nikomu nic zadarmo, s jeho výrazem ve tváři byste ho asi v noci na ulici potkat nechtěli. Když jde do tuhého, umí zatnout. A přesvědčí tým, aby hrábl ještě jednou tolik. „Celou sezonu jsme předváděli dobrý hokej,“ řekl spokojeně.

Co se 45letému trenérovi povedlo? Vždyť si vezměte. Od sezony 2017/18, kdy převzal extraligový Třinec jako hlavní kouč, prošel třikrát do finále play-off (loni mu vyřazovací boje překazil koronavirus) a dvakrát slavil mistrovský titul.

Pozadu nezůstal ani na evropské scéně, kde dosáhl na semifinále Ligy mistrů, a finále Spengler Cupu (byť kvůli účasti na MS dvacítek vedl mužstvo asistent Marek Zadina).

V čem je Varaďovo kouzlo? „Ano, jsou na tom finančně dobře. Mohou si ukázat na hráče, které potřebují. Ale to samozřejmě není vše,“ líčí pro Deník uznávaný trenér Vladimír Vůjtek starší, který Varaďu dobře zná. Už jako náctiletého ho vedl ve Vítkovicích nebo i v reprezentační dvacítce.

Buldočí povaha

Podle něj je důležité umět řadu hvězd soutěže a reprezentantů v čele s kanonýry Matějem Stránským či Martinem Růžičkou vést a udělat z nich šlapající kolektiv.

„Zároveň se mi líbí, že tam vedle nich hrají i bezejmenní hráči. Pak je jedno, jestli na led naskočí první či čtvrtá lajna, všichni jsou nebezpeční a jsou schopni rozhodovat zápasy,“ připomíná Vůjtek a dodává: „Venca to dal velice dobře dohromady a svou buldočí povahu přenesl na celé mužstvo.“

Právě ona buldočí povaha pomohla Varaďovi jako hráči dostat se do NHL, hrál finále Stanley Cupu. Nebo s národním týmem dojít až ke dvěma titulům mistra světa. Vše si vydřel a vybojoval.

Stejně přistupuje i ke svým svěřencům. „Každý musí odvést maximum bez ohledu na to, o koho jde. Jinak je Venca schopný i velmi dobrého hráče posadit, nebo ho poslat do čtvrté lajny, aby se vzpamatoval. Prostě kdo hraje dobře, hraje a má jeho důvěru. To se mu pak vrací,“ vysvětluje Vůjtek.

Otázkou pro další měsíce je to, zda Varaďu nezláká cizina. Kdyby se ozvali z NHL, asi by to nebyla taková senzace.