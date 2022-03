Jenže čas běží a šestatřicetiletý snajpr s číslem 8 na zádech začíná být za velkou louží pod stále větším tlakem. Kritika se na jeho hlavu valí ze všech stran, na nějaká vřelá přivítání už může definitivně zapomenout.

Šikana i výhrůžky smrtí. Ruští hokejisté to za mořem schytávají ze všech stran

Z Ovečkina se v zámořské NHL stal doslova obětní beránek a fanoušci soupeřů mu jeho proruské postoje a tichou podporu viníka současného dění na Ukrajině dávají náležitě pocítit. Zejména v Kanadě začíná být při zápasech Capitals poměrně dusno.

Ukrajinská hymna v Edmontonu, bučení na všech frontách

A jestli si ruská žijící legenda myslela, že jeho jméno zafunguje jako neprůstřelný štít, tak se šeredně mýlila. Fanoušci vyvěšují na stadionech drsné vzkazy, téměř každý dotek Ovečkina s pukem je doprovázen hlasitým bučením a nenávistnými nadávkami.

V Calgary se "Ovi" při rozcvičení musel dívat na vytištěné fotografie svého obličeje s prezidentem Putinem, které však byly tučně přeškrtnuty červenou stuhou. Při návštěvě další kanadské metropole se pro změnu rozcvičoval doslova obležen ukrajinskými vlajkami v ochozech.

Plakáty s Putinem, transparenty i nenávistné vzkazy. Na Ovečkina čekalo v Kanadě vskutku nepříjemné přivítání.Zdroj: ČTK/AP/AMBER BRACKEN

Ale to úplně nejhorší přivítání na něj čekalo až v Edmontonu, kde se návštěvu hvězdné ruské roty z Washingtonu rozhodli malinko vyšperkovat. A ve slavné aréně Rogers Place připravili vskutku nevšední předzápasovou show, na kterou Ovečkin určitě jen tak nezapomene.

Ještě před samotným nástupem hráčů na led se hala v Edmontonu zbarvila do modré a žluté barvy, v hledišti se to ukrajinskými vlajkami a transparenty vyjadřujícími zasažené zemi obrovskou podporu jenom hemžilo. A pak přišlo to, co nečekal snad vůbec nikdo.

Šokující apel na hokejové kluby. Rusko přiznalo válku, čeká se na reakci světa

Na ledovou plochu nastoupil ukrajinský pěvecký sbor Vítr, který zaplněným tribunám zazpíval kanadskou hymnu v anglickém i ukrajinském jazyce. Fanoušci v slzách neúnavně tleskali, za to ruský hokejista zrovna neprožíval úplně nejšťastnější chvíle života.

The Vitar Ukrainian Folk Choir performs the Canadian National Anthem in English and Ukrainian prior to the Oilers-Capitals game pic.twitter.com/RJ30J7SwdI — nopClips (@nopClips) March 10, 2022

Hned při úvodních tónech této výjimečné písně sklopil zrak směrem dolů na led a za celou dobu se ani nepohnul. Jen nevěřícně zíral a v ten moment bylo jasné, že se v jeho mysli odehrávala velká bitva emocí. Fanoušci Edmontonu to však nenechali jen tak a hned po začátku utkání odstartovali na jeho jméno hlasité bučení.

O smazání fotky s Putinem prosil i samotný klub

A se souhlasem se nyní nesetkává ani doma ve Washingtonu. Ještě více odpůrců si navíc získal poté, co se údajně zasloužil o to, aby klub vydal oficiální vyjádření, ve kterém zakáže účast diváků s ukrajinskými vlajkami na domácích kláních.

A pak je tu ten hlavní důvod. Problém, který zkrátka hokejoví fanoušci nemohou stále překousnout. Zatímco se ostatní ruští sportovci více či méně otevřeně vyjadřovali k ruské agresi na Ukrajině a učinili patřičné kroky, Ovečkin se stáhl do soukromí a odmítl na toto téma hovořit.

Car s dobře seřízenou hokejkou. Jak se z Putina stal nejlepší kanonýr všech dob

Jenže jedna věc je odmítnout hovořit a druhá naopak mlčet, ale tím v podstatě nadále podkopávat všudypřítomnou snahu chránit zasaženou Ukrajinu. A přesně taková je současná tvář kanonýra Capitals.

Na svém instagramovém profilu si nadále ponechal profilovou fotku s ruským prezidentem Putinem, navíc o jejich dlouholetém přátelství se toho ví více než dost. Vedení Washingtonu rázem pochopilo, že tohle image slavné organizace rozhodně nepomáhá, a proto opakovaně žádali Ovečkina o nápravu.

Jenže jak se zdá, marně…

„Washington požádal Oviho, aby fotku odstranil. Také po něm chtěli, aby deaktivoval svůj instagramový účet, ale Ovi pokaždé odpověděl, že by to byl signál, kterým by vystoupil proti Putinovi a jeho rodina by tím byla v nebezpečí,“ prozradila novinářka ESPN Emily Kaplanová.

On #ESPNDaily, @emilymkaplan reports that the Capitals have asked Alex Ovechkin to *take Vladimir Putin out of his Instagram profile photo and/or deactivate his IG account.*



But Ovechkin declined, citing fear for the safety of his family in Russia.



?➡️ https://t.co/T0Q23uTRbf pic.twitter.com/cdEeNbmLrV — Pablo Torre (@PabloTorre) March 11, 2022

Musí mlčet, nebo chce mlčet?

Je pravdou, že ruští hokejisté za mořem ve valné většině skutečně mlčí. A když už se k něčemu odváží, tak slova nenávisti míří zejména na válečné dění, nikoliv směrem na jejich hlavu státu. Tedy až na pár výjimek. Třeba útočníka Rangers Artěmije Panarina, jenž už před pár lety Putinův režim dost vášnivě kritizoval.

A je k zamyšlení, jestli zrovna národní hrdina, za něhož Ovečkin v Rusku bez debat platí, je skutečně tím, komu by nyní během válečného konfliktu hrozilo největší nebezpečí.

Berou miliony, o invazi mlčí. Zmrazit hokejistům majetky? Ovečkin sankce neřeší

Pod obřím tlakem jsou i další špičkoví ruští sportovci. Fanouškům nestačí, když se třeba tenista Daniil Medveděv vyslovil pro mír a ukončení válečného konfliktu, chtějí slyšet jasné odsouzení krvavé Putinovy politiky.

U Ovečkina však jde kvůli jeho blízkému vztahu ke kremelskému mocnáři ještě o něco jiného. Fanoušci v NHL žádají jeho okamžité vyloučení, píší o jeho chování jako o zvěrstvu a pomalu, ale jistě opouštějí od veškerého respektu či uznání k ruskému kanonýrovi. A nenávisti na stadionech bude zřejmě jenom přibývat.

A dokud Ovečkin nezmění svůj současný postoj, tak rozhodně jen tak nevymizí.