Po několika dnech v umělém spánku zemřel hokejista Edmontonu Oilers Colby Cave. Pětadvacetiletý útočník se neprobral poté, co byl začátkem týdne operován kvůli krvácení do mozku.

Smrt Colbyho Cavea zasáhla i hokejový Bakersfield. | Foto: Twitter Bakersfield Condors

Cave byl v nemocnici od pondělí, kdy byl přijat s bolestmi hlavy, načež se přišlo na krvácení do mozku. Byl převezen do Toronta, kde se podrobil operačnímu zákroku, při němž mu byla odstraněna koloidní cysta, která mu tlačila na mozek. Lékaři jej uvedli do umělého spánku. Dnes ale dorazila ze zámoří zpráva, kterou nikdo nechtěl slyšet. Pětadvacetiletý Colby Cave se z umělého spánku už neprobral.