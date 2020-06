„Dostávám vesměs pozitivní reakce i od cizích lidí, že stojí za mnou. Píšou mi fotbaloví, basketbaloví, volejbaloví či tenisoví trenéři, právník z Univerzity Karlovy nebo primář v nemocnici. Překvapuje mě to,“ řekl Stloukal včera Deníku Rovnost, který nahrávku uveřejnil jako první.

Podle jeho slov je promluva k dorostencům stará čtyři týdny a splnila účel, protože probudila mladé hokejisty fyzicky zanedbané po pauze způsobené koronavirovou pandemií. „Co jsem řekl, bylo určené lokálně do nějaké situace, v žádném případě se to nemá paušalizovat, aby se tak mluvilo normálně. Ale neochvějně si stojím za tím, jak a proč jsem to udělal. Výsledek je správný, protože všichni kluci trénuji nadoraz, nikdo nechybí,“ popsal kouč extraligových dorostenců.

Vedení brněnské Techniky ovšem v pondělí jednalo o chování kouče Stloukala. Výsledek? Potvrdilo ho ve funkci, ale také „upozornilo na nevhodnost některých používaných metafor v nahrávce.“

Zdroj: Deník / Markéta Evjáková

Podle předsedy klubu nešlo o poklidnou debatu. „Tato pseudokauza momentálně hodně ovlivňuje chod klubu, ale od úterý ji chceme hodit za hlavu, už se jí nezabývat a a dál pracovat,“ přiblížil předseda Techniky Pavel Kubica.

Domnívá se, že jde o tendenční kauzu, která má poškodit práci klubu. „Samozřejmě nás zajímá, odkud vzešla. Máme indicie a skládáme informace do balíčku. S naším právním zástupcem řešíme, jak budeme dál postupovat,“ sdělil Kubica.

Stloukal je známý bouřlivák, který si nebere servítky, takhle dovedl třeba znojemské Orly k triumfu v extralize juniorů. „Neuhnu ani o píď. Jsem trenér a je to moje zodpovědnost. Pokud to někdo dělá líp, píšťalka je rozpískaná. Ať si ji vezme na krk a předvede se, nemám s tím problém,“ reagoval Stloukal.

Impulzivní trenér

Ovšem zároveň přiznává, že jeho slovník není vzorový. „Učitel, trenér nebo vychovatel musí dítě zaujmout. Netvrdím, že se to má dělat pejorativními výrazy či náznaky, které někoho mohou zabolet, záleží na reagovaní v dané situaci. Máte na kluky dvě a půl hodiny denně. V ledním hokej vyhrajete, nebo prohrajete. Uděláte pro to všechno, nebo ne. Jsme lepší, nebo horší,“ pronesl Stloukal.

Technika přivedla kouče s vědomím jeho reputace. „Martina známe všichni dlouho. Patří do kategorie impulzivních trenérů. Kdybychom nevěděli, jaký je, třeba ho neangažujeme. Takové situace se můžou stát nejen jemu, ale i ostatním trenérům,“ upozornil předseda Kubica.