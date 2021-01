Zaostáváme v dovednostech, tedy v bruslení, technice, chování v soubojích. Chybí nám individuality. Nestačíme a už si zvykáme…

Proto pronese trenér Karel Mlejnek po prohře 0:3 s Kanadou ve čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů do dvaceti let málem oslavná slova: „Celkový dojem je jednoduchý, z našeho týmu mám krásný pocit.“

Vyzdvihne soudržnost, bojovnost, obětavost, týmovou chemii. „Celkové vystupování bylo v pořádku. Ale to by měla být samozřejmost,“ doplní Tomáš Martinec, šéftrenér mládeže v Hradci Králové a asistent u reprezentační osmnáctky.

Nabobtnalé ligy

Jiří Hrdina, mistr světa a držitel Stanley Cupu, dnes skaut Dallasu Stars z NHL, jde dál. „Plácáme se po ramenou, že jsme bojovali, nedostali desítku a měli jsme víc střel než Kanada. To nás hodně posune vpřed…,“ rýpl si na Twitteru.

Utěšování se opravdu nezabere. Je tu však jeden faktor, který by dozajista pomohl. „Potřebujeme vytvořit daleko větší konkurenci mezi hráči, to je jediná cesta, jak se zlepšovat,“ upozorňuje expert Martinec. „Realita je taková: Není konkurence, není přirozený tlak, chybí motivační prostředí,“ popisuje.

Není zdaleka první ani poslední, kdo o tom mluví. Podobná slova se objevují po každém neúspěchu.

V případě dvacítky vlastně posledních patnáct let, co nezískala medaili. „My se na klucích podepisujeme, nedáme jim dobrou soutěž,“ pronesl například v roce 2019, když skončil na pozici kouče reprezentace do osmnácti let, zkušený Alois Hadamczik. „Celé to shrnu. Pomohlo by nám zúžení soutěží už od deváté třídy,“ přikývne Martinec.

Nejvyšší liga juniorů má nyní dvacet účastníků, v dorostu dokonce třicet (rozdělených do tří regionálních skupin).

To dělá více než tisícovku hokejistů. Většina klubů se proto dostává do situace, kdy hraje každý, kdo může. „Přitom v juniorce by to mělo být už pomalu na profesionální bázi,“ tvrdí Martinec.

Prapodivné je, že toto téma v hokeji rezonuje dlouhá léta. Přesto se nic nemění, mládežnické ligy dál zůstávají až příliš nabobtnalé.

Důvod je zřejmý. Na to, že má klub status akademie, že hraje nejvyšší soutěž, jsou navázány dotace, o něž by v případě pádu o patro níž přišel. To je špatně.

V Kanadě se to znovu jasně ukázalo. Češi neměli soupeře čím zaskočit.

Čísla nelžou

Hokejová reprezentace neměla na mistrovství světa do 20 let jasného tahouna, hvězdu. „Chyběl rozdílový hráč,“ říká trenér Tomáš Martinec. „I Němci je mají,“ dodá. Statistiky jeho tezi potvrzují. V produktivitě byl po čtvrtfinále nejlepší Čech Martin Lang dvaatřicátý (ve střelcích čtrnáctý se třemi brankami). Němci měli tři borce v elitní pětici. Hlavním pozitivem tak byly výkony dvou sedmnáctiletých obránců Jiříčka se Svozilem.