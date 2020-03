Kapitán hokejistů Pittsburghu Sidney Crosby by se nebránil myšlence, aby po přerušení NHL kvůli pandemii koronaviru začalo rovnou play off. V základní části přitom zbývá sehrát ještě 189 utkání a jednotlivé týmy měly v době přerušení ligy odehraný nestejný počet zápasů.

Hokejista Pittsburghu Sidney Crosby. | Foto: ČTK

"Samozřejmě by bylo dobré se pokusit odehrát co nejvíc utkání. Ale osobně by mi nevadilo, kdyby rovnou začalo play off," řekl Crosby na tiskové videokonferenci. Penguins patří třetí místo v Metropolitní divizi, do play off by tudíž v této chvíli postoupili.