To v kolébce hokeje za velkou louží rozhodně netrpí falešným sentimentem a vzpomínky na legendární Nagano tam nikoho nedojímají. Důkaz? Podle kanadských médií se při plánování příštího Světového poháru už nepočítá s Českem jako se samostatným týmem. Kdysi obávaní válečníci ze srdce Evropy prý dávno nemají potřebnou úroveň.

„Sorry, kluci, ale české výsledky už nezajišťují místo pro vlastní mužstvo, jako je to u Švédska nebo Finska. Vždyť na posledním Světovém poháru dali Češi jen šest gólů ve třech zápasech a jen jednou vyhráli,“ napsal pro web Sportsnet.ca uznávaný (a obvykle dobře informovaný) kanadský novinář Marc Spector.

Fakt je, že před třemi lety v Torontu se česká parta moc nepředvedla. Výběr trenéra Josefa Jandače nejdřív dostal výprask od domácí Kanady (výsledek 6:0 byl ještě poměrně milosrdný), pak po nájezdech prohrál i s podceňovaným Týmem Evropy a závěrečná těsná výhra nad USA už nic neřešila.

Jak se zdá, za dva roky mohou být součástí pestré mezinárodní skládačky pod hlavičkou Evropy také hráči z Česka. „I pro ně bude lepší, když se nejlepších sedm nebo osm Čechů dá dohromady s dalšími Evropany a utvoří konkurenceschopný tým,“ myslí si Spector.

Jde o byznys

Zní to krutě, ale dává to smysl. Zatímco v Kanadě tahle úvaha působí zcela racionálně, v tuzemsku pochopitelně působí jako kacířství. Češi se stále berou jako hokejové velmoc, byť medaili z mistrovství světa přivezli naposledy v roce 2012. Navíc je nutné mít na paměti, že Světový pohár (na rozdíl od MS nebo olympiád) má plně pod kontrolou NHL a turnaj se tak přizpůsobuje zámořskému publiku a snaze vydělat co nejvíc peněz. Málo platné, samostatný český tým zaoceánské diváky prostě nezajímá.

Další SP by se měl konat v roce 2021, pokud se tedy liga dohodne s hráčskou asociací NHLPA. Hrát by se tentokrát nemělo před startem sezony jako obvykle, ale v únoru. Turnaj by nahradil tradiční Utkání hvězd NHL a musel by se stihnout velmi rychle, aby kluboví majitelé nepřicházeli o zisk.

„Zřejmě by šlo o miniturnaj trvající asi týden. To by si přesně sedlo do pauzy na Utkání hvězd,“ prozradil Bill Daly, zástupce komisionáře NHL Garyho Bettmana. Vzhledem ke krátké době trvání by se účastnila jen šestice týmů: Kanada, USA, Rusko, Švédsko, Finsko a zbytek Evropy (včetně Hertla, Pastrňáka a spol.). Vypadá to hodně nezvykle. Může být snad právě tohle budoucnost mezinárodního hokeje?