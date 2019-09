„Krásné přivítání. Dvacet pět let je dlouhá doba a já jsem opravdu rád, že ještě můžu hrát hokej,“ přiznal. „Je pravda, že tehdy jsem stíhal o něco lépe,“ žertoval fenomenální hokejista, který sice nebodoval, ale několik krásných akcí připravil.

A Italové (často v jeho dresu s jeho číslem 68) všechny ocenili potleskem. Zejména dokonalý pas na Strnada, po níž hala ve třetí části jen zahučela.

„Na fanoušky jsem si vzpomněl už při nástupu na led. Bolzano je hokejové město, takže mi bylo jasné, že tady bude skvělá atmosféra,“ vyprávěla osmačtyřicetiletá hvězda, díky níž si Kladno po letech může zahrát na prestižním turnaji.

Parádní podmínky

Považte: startují ještě německý Norimberk a norský Stavanger, nedávní účastníci Ligy mistrů. Alpský klub pozval Kladeňáky právě díky jejich personě a zajistil jim parádní podmínky. „Jsme rádi, že se s naším klubem můžeme účastnit tohoto turnaje,“ popisoval Jágr. „Potřebujeme hrát takové zápasy, jako byl s Bolzanem, abychom se dobře připravili na sezonu. Jsou tu samé kvalitní týmy,“ líčil.

Italy pochopitelně zajímalo i to, jak je možné, že ve svém věku stále hraje a kde hledá chuť do tvrdé přípravy. „Každý má ve svém životě něco jiného, co ho dělá šťastným. Pro mě je to hokej. Jsem vděčný, že jsem na tom pořád zdravotně dobře. Když ve svém věku můžu hrát, tak proč bych to nedělal,“ vysvětlil Jágr.