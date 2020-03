Vyhlášený podnik Quanto Basta, specializující se na italskou kuchyni, má v tomhle směru jednu konkurenční výhodu. „Zaměstnává“ totiž asi nejznámějšího poslíčka v Torontu. Těstoviny, ryby, steaky a další dobroty rozváží Tomáš Kaberle.

On-line ke koronaviru ZDE.

Bývalý český hokejista a dlouholetá ikona místních Maple Leafs se už postaral o nelíčené překvapení řady klientů. Zatímco čekali (například) grilované kalamáry a mořského vlka s pastinákovým pyré, za dveřmi se s taškami s jídlem objevil vítěz Stanley Cupu a mistr světa. Jeho tvář v Torontu víc než dobře znají.

Zákazníci ho chtějí

„Buď se na mě tázavě podívají a říkají, že mě odněkud znají, nebo se smějí a rovnou si mě fotí,“ popsal Kaberle v rozhovoru pro rozhlasovou stanici CBC. „Je to zábava. Těší mě, že můžu lidi v téhle těžké situaci rozesmát,“ dodal dvaačtyřicetiletý rodák z Kladna, který v roce 2016 ukončil kariéru.

Možná se ptáte: to už jednomu z nejlepších obránců NHL své doby nezbyly žádné úspory, že si musí vydělávat rozvážením jídla? Ve skutečnosti je to trochu jinak. Zmíněná italská restaurace patří Kaberleho manželce Julii a bývalý hokejista se snaží v čase koronavirové krize pomáhat, jak se dá. Ohlas u strávníků je ohromný.

„Máme stálé zákazníky, kteří volají a žádají si speciálně mě, abych jim jídlo přivezl, což je vtipné,“ svěřil se Kaberle. Není divu, že na něj lidé v hokejem poblázněném městě nezapomněli. V modrobílém dresu Toronta válel dvanáct sezon, byť svůj jediný Stanley Cup získal v roce 2011 po výměně do Bostonu.

Rodinný podnik

Jak vůbec došlo k tomu, že se stal „podřízeným“ své ženy? „Ve skutečnosti se tak úplně nenabídl. Musela jsem ho k tomu trochu postrčit. Poprosila jsem ho, jestli by nám nepomohl, že se toho na nás poslední dobou hrne moc. A on okamžitě souhlasil,“ řekla Julia Kaberlová, která se jako ostatní restauratéři snaží minimalizovat ztráty způsobené zdravotní situací.

Ta v Torontu není růžová, v provincii Ontario je kolem 1000 lidí nakažených koronavirem. Restaurace vaří jen na rozvoz, dovnitř hosté nesmějí. „Jsem tu jen já, šéfkuchař a poslíček. Nevím, co bude dál,“ posteskla si majitelka podniku Quanto Basta.

Jde o rodinnou restauraci, která má početnou skupinu stálých hostů. Ti ji nyní drží nad vodou: objednávají si jídlo, kupují si poukazy. A nádavkem mají možnost si před chutnou večeří pokonverzovat s chlapíkem, který v NHL odehrál přes tisíc zápasů. „Jen autogramy teď nerozdávám,“ dodal Kaberle s poukazem na všudypřítomné zdravotní riziko.

Co bude s NHL? Pomohl odklad Tokia



V zámořské NHL jsou momentálně zaznamenáni čtyři hokejisté nakažení koronavirem: po dvou hráčích hlásí Ottawa a Colorado. Soutěž je přerušena (zatím) do 6. dubna a budoucnost aktuálního ročníku je nejistá. V USA totiž pandemie stále sílí.



Dobrou zprávou pro nejlepší hokejovou ligu světa je naopak odložení olympiády v Tokiu na příští rok. V červenci a v srpnu se tak v USA a v Kanadě uvolní lukrativní vysílací časy.



„Zjistili jsme, že přes léto můžeme využít větší prostor, než jsme mysleli,“ řekl Bill Daly, zástupce šéfa NHL. Podle něj by bylo možné dokonce dohrát celou základní část a teprve pak spustit play-off.