Jednička Lukáš Dostál prodělal nemoc, díky níž nezasáhl do střetnutí se Spojenými státy a Kanadou. Jeho náhradník Lukáš Pařík se v úterní bitvě proti „javorovým listům“ zranil v dolní části těla, musel odstoupit, a tak šla do akce trojka Nick Malík.

Ten se podle svých slov cítil dobře. „Bylo to super, hrajeme doma, necítil jsem se pod tlakem. Šel jsem do branky a věděl, že nemůžu nic ztratit,“ líčil mladík s dovětkem, že je nachystaný zasáhnout i do čtvrtfinále. „Jasně, od toho tady jsem. Jsem připravený zavřít branku.“

Včera už ale trénovalo kompletní trio mužů s maskou. Nemělo by tak hrozit, že by realizační tým musel sáhnout ke krizové variantě, tedy nasazení útočníka Matěje Pekaře do branky. „Věřím, že by se tam pro výsledek rozkrájel, i když byl byl z toho v šoku. Ale nebylo by zbytí,“ usmál se kouč Václav Varaďa.

Sestavu na zápas, včetně ožehavého postu v brankovišti, se mužstvo dozvědělo po večeři, novinářům ji trenéři odhalí dnes dopoledne na rozbruslení.

Kapitán věří všem třem

Kapitán Libor Zábranský ale věří všem třem gólmanům. „Kluci se s tím popasovali dobře. Ať už Dosty, který nás podržel v prvních dvou zápasech, nebo Pářa, který zavřel Ameriku. Nick to měl těžké, protože šel do rozjetého vlaku, ale také všechno zvládl výborně. Gólmani nás drží,“ uvedl autor čtyř českých branek na turnaji.

Kvůli zranění na šampionátu nepokračují opory Jakub Lauko a Jan Jeník, proto byl dopsán na soupisku útočník Litoměřic a odchovanec Poruby Vojtěch Střondala. Otazník stále visí i nad dalším marodem Janem Šírem a také Otakarem Šikem, který byl proti Kanadě vyloučen na pět minut plus do konce utkání a jeho prohřešek měla zkoumat disciplinární komise. Zda jej ale potrestala zákazem startu ve dnešním čtvrtfinále, nebylo do uzávěrky známo.

„Věřím, že zákrok nebyl takového rozsahu, kanadský hráč pak zápas dohrál. Jednalo se o nešťastnou náhodu a Ota snad bude součástí naší sestavy,“ konstatoval Varaďa.

„Pokud jde o zranění, tak takový je prostě hokej. Hraje se tvrdě, proto je to tak hezká hra. Ano, u nás jde o extrém, ale třeba nás problémy stmelí ještě více a porveme se i za ty kluky, kteří už být na ledě nemohou,“ doplnil Zábranský.

A kouč Varaďa téma uzavřel: „Loni se nám sestava držela pohromadě, teď nám hráči odpadávají, přicházejí zranění, je cítit únava, zápasů je hodně. Na druhé straně je vidět, že kluci hrají nadoraz, i když zranění Honzy Jeníka a Kuby Lauka byla smolná. Takový je osud. Nějak se dáme dokupy a věřím, že se ostatní kluci vydají ze zbytku svých sil.“