A to celkem pochopitelně vyvolalo pořádnou vlnu nevole mezi experty a odborníky. „Místo hvězd jsme dostali Zegrase, který se jenom pořád hlásí o pozornost, a někoho, kdo ani NHL nehraje. Tenhle obal je prostě odpad,“ zaznělo v komentářích pod příspěvkem EA Sports.

„Není nic divnějšího než umístit na obal hokejové hry palmy a k tomu kraťasy s teniskami,“ reagoval další kritik na šokující proměnu tradičního zimního podkladu za poněkud zvláštní letní prostředí.

Zegras? Nesmysl od tvůrců EA Sports

Zprvu to měla být naprosto jasná záležitost. Držitel Art Ross Trophy Connor McDavid, nebo nejlepší hráč v rámci bojů o zlatý prsten Cale Makar? O tyto dva klenoty byl na novém obalu tradiční videohry NHL obrovský zájem. Do poslední chvíle se dokonce mluvilo i o nováčkovi sezony Moritzi Seiderovi z Německa.

Jenže když tvůrci EA Sports nedávno přispěchali s finální podobou pro následující ročník, hokejoví fanoušci nevěřili vlastním očím. Tradiční zámořské klenoty z ničeho nic vystřídal teprve jednadvacetiletý talent z Anaheimu Trevor Zegras. Volba, která spíše zklamala, než že by někoho nadchla.

Ano, mladičký Američan sice prožil na západním pobřeží velice povedený ročník, ovšem na obal tak slavné videohry, jež je za velkou louží až neuvěřitelně váženým zbožím, to ke vší úctě mělo přeci jen stále daleko. Aspoň takhle zní vyjádření z tábora hokejových kritiků.

V uplynulém ročníku NHL skončil Zegras až na 76. místě produktivity, s 61 kanadskými body to i přesto stačilo na druhé místo v anketě nováčka sezony. „Je to obrovský talent a příslib amerického hokeje, ale dát jej na obal NHL 23? To je nesmysl,“ rovněž stálo v komentářích.

VIDEO: Neskutečná finta. Americký talent Zegras skóroval i poslepu

Mladého sympaťáka v teniskách doplnila na obalu kanadská útočnice Sarah Nurseová, jež se tímto zasloužila o naprostou raritu v zámořském hokeji. Jde totiž o vůbec první ženu v historii obalů videohry NHL. A navíc úspěšnou sestřenici obránce Edmontonu Darnella Nurse.

„Je to obrovská čest a doufám, že zvýšené zastoupení žen v tak slavné hře dá mladým dívkám po celém světě jasný signál, že hokej je i pro ně,“ uvedla v rozhovoru.

A právě myšlenka rozmanitosti a jakési inkluze získala na stranu tvůrců alespoň hrstku zastánců. „Ženský hokej je na velkém vzestupu, takže nerozumím tomu, proč by mělo vadit jeho zařazení do celosvětově proslulé videohry,“ napsal jeden z fanoušků.

Navíc Nurseová platí mezi ženami za jednu z největších hvězd současnosti. O velkou pozornost si řekla zejména na olympiádě v Pekingu, kde s 18 kanadskými body dotáhla svou rodnou Kanadu až ke zlatým medailím.

Žena na obal tak slavné hry nepatří

Ani natolik pozitivní recenze však nezabránila tomu, že v hokejové komunitě nyní drtivě vítězí skupina rozzuřených kritiků. Zklamání, pohoršení tradiční hokejové bašty či jednoduše totální nesmysl. I taková slova padají na adresu tvůrců EA Sports.

„Nejsem v žádném případě příznivcem diskriminace, ale se vší úctou k ženám, na obal takové hry, jakou NHL bez pochyby je, hokejistka nepatří,“ rozepsal se jeden z dalších hodnotitelů.

Nurseová se Zegrasem nahradili na obalu hvězdy jako Auston Matthews, Connor McDavid či Alexandr Ovečkin, kteří se na titulních portrétech objevovali v uplynulých vydáních. Nyní se však tvůrci slavné hry pustili na hodně tenký led. Obstojí proti neústupné skupince kritiků?