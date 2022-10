Trojice ve složení David Pastrňák, David Krejčí a Pavel Zacha si doslova podmanila led hokejistů Rangers a sehrála hlavní roli při vítězství v jednom z posledních přípravných zápasů před ostrým startem dalšího ročníku NHL.

Hvězdný útočník s číslem 88 si na své konto připsal gól a dvě asistence, stejný scénář si střihl také jeho nový kolega v bostonském dresu Pavel Zacha. Posila z extraligové Olomouce David Krejčí pak vše ještě vyšperkoval další brankou a asistencí k tomu.

Přitom Pastrňák se v přípravě Bostonu objevil úplně poprvé, varianta s českými kolegy vznikla jako jedna z mnoha, se kterými momentálně pracuje lodivod Medvědů Jim Montgomery. A jak se zdá, byla to trefa do černého.

„Byla to zábava, moc jsme si to společně užili. Pro mě osobně to bylo malinko divoké, hlavně ze začátku zápasu, ale potom si to všechno sedlo a bylo to v pohodě,“ řekl po utkání Pastrňák.

V rozhovoru pro klubovou televizi také přiznal, že spolupráce s krajany se seběhla hodně narychlo. „Neměli jsme příliš času na to si něco natrénovat, moc jsme toho na ledě spolu nestrávili. Ale nakonec to bylo fajn, jak říkám, dnes to byla zábava,“ dodal s úsměvem na tváři.

Vzájemná chemie

Výjimečný výkon české trojice udělal radost také trenérovi Montgomerymu, který si při současných abseních Bruins moc dobře uvědomuje, že právě od českých útočníků bude v těžkých chvílích potřebovat pravidelnou pomoc a důležité branky.

Bodová show v podání českých kanonýrů Bostonu:

Zdroj: Youtube

„Jejich společná chemie na ledě byla skvělá. Dařilo se jim v útočném i obranném pásmu, bylo znát, že jeden o druhém dobře vědí,“ prohlásil nový kouč na lavičce Bostonu. „Určitě je to jedna z variant, se kterou vstoupíme do nové sezony,“ prozradil.

Rozjeté trio českých střelců doplnil v zadních řadách Bruins také obránce Jakub Zbořil, jenž k výhře 5:4 přispěl společně s mladým útočníkem Jakubem Laukem. Na druhé straně se za Rangers bodově ukázal Libor Hájek, který si připsal jednu asistenci. Do hry naskočil také centr Filip Chytil.