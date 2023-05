Zámořská NHL má za sebou nevšedně vypjaté první kolo bojů o slavný Stanleyův pohár. Ze hry o titul jsou hned tři slavná jména, domácím hokejovým prostředím však nyní nejvíce rezonuje brzký konec bostonských Medvědů s bohatou českou stopou. Co stojí za zpackaným vystoupením Pastrňáka a spol. na startu play-off? A kdo se nyní může stát černým koněm na cestě za zlatými prsteny? Nejen o tom se v rozhovoru pro Deník rozpovídal hokejový expert a podcaster Matěj Hejda.

David Pastrňák | Foto: Profimedia / Maddie Meyer

Takhle brzký konec rozjetého Bostonu v play-off nečekal snad nikdo. Jaké pocity vás ovládly po prohraném duelu číslo sedm?

Přiznám se, že mi jich bylo líto. Sedmý zápas jsem sledoval a musím říct, že navzdory dominantní pozici Bostonu před startem play-off i nálepce favorita po celou dobu série jsem před rozhodujícím utkáním věřil rozhodně více Floridě. V takovém duelu už se mažou jakékoliv kvality na obou stranách a naopak je to spíše o hlavě. A ten tlak na Bruins byl skutečně enormní. Troufám si říct, že suverénně největší ze všech týmů letošního play-off. Každopádně Boston si tu sérii prohrál mnohem dříve.

V pátém a šestém duelu, viďte?

Přesně tak. V pátém utkání se podle mě celá série zlomila ve prospěch Floridy. Panteři neměli absolutně co ztratit, na papíře byli jasným outsiderem, v sérii navíc prohrávali už 3:1 na zápasy. Boston byl v tu chvíli v naprosto luxusní pozici a jeden z těch následujících duelů měl zkrátka zvládnout. Nestalo se a teď je z toho pochopitelně obrovské zklamání. Hodně se mluví o konci Davida Krejčího, náročná léta možná čekají Davida Pastrňáka, jehož naděje na zisk Stanley Cupu se dle mého výrazně sníží.

Čím to bylo, že takhle rozjetý mančaft se najednou zastavil a už se nedokázal naladit zpět na svou notu?

Myslím si, že hodně hráčů Bostonu nepodalo v průběhu celé série svůj optimální výkon. Brankář Linus Ullmark měl na konci základní části jisté zdravotní problémy a play-off tak odchytal v bolestech. Čekal jsem, že Swayman dostane šanci dříve než v sedmém zápase. Ale neházel bych to jenom na gólmana. Bruins vůbec nezafungovaly zadní řady, ve kterých jsem před začátkem vyřazovacích bojů viděl obrovskou sílu a klíč k úspěchu. Charlie McAvoy a Hampus Lindholm byli v posledních dvou zápasech velmi slabí. Dělali spousty chyb v rozehrávce, byli nervózní. Pak jsou to i zranění dvou klíčových centrů Patrice Bergerona s Davidem Krejčím. Bruins se to zkrátka nesešlo v tu nejhorší možnou chvíli.

Nicméně zahodit vedení 3:1 na zápasy při takové síle, kterou Boston letos disponoval, mi přijde až nepochopitelné.

Rozhodně to Boston neomlouvá. Ale možná bych se na celou sérii podíval z širší perspektivy. Florida měla za sebou nesmírně vydařený měsíc, během kterého se dokázala vyhrabat a nakonec to na poslední chvíli dotáhla až do play-off. Byla rozjetá a dobře naladěná. Naopak Boston nepotkaly v průběhu sezony téměř žádné komplikace. Všechno šlapalo podle plánu, tým vítězil a v podstatě se nemusel s ničím trápit. Jenže pak přišel v sérii s Pantery první větší problém a najednou se Bruins ocitli v situaci, se kterou si tak úplně nevěděli rady.

Matěj Hejda, hokejový reportér a podcaster.Zdroj: se souhlasem Matěje Hejdy

Možná tomu chyběla nějaká menší zkušenost s krušnými časy v průběhu základní části.

Určitě se to dá takhle pojmenovat. Ne nadarmo se říká, že když nenarazíte na žádnou překážku a ona přijde až v play-off, tak je to velký problém. Boston prožíval naprosto bezstarostnou základní část. Vítězná nálada, většina kádru zdravá, zkrátka bez jediného problému. A pak přijde v prvním kole soupeř, který nemá absolutně co ztratit, nabourá se vám do hlavy a rázem jste ve velkých potížích. Tohle už jsme v historii párkrát zažili.

Kdybyste byl členem vedení organizace, nahlížel byste na sezonu pohledem historické základní části, nebo zpackaného prvního kola play-off?

V jejich případě nejspíše pohledem zpackaného play-off, přestože to může znít malinko krutě. Vzpomínám si třeba na Tampu, která takhle podobně vyhořela v prvním kole před čtyřmi lety. Tehdy vedení po sezoně přihlédlo na povedenou základní část a navzdory neúspěchu dalo týmu šanci. A pak už ten příběh asi všichni známe. Nicméně to u Bostonu bohužel nevidím. Nebylo žádným tajemstvím, že se jedná o poslední šanci pro tuto partu. Vědělo to vedení, věděli to fanoušci i celá kabina. Mají jeden z nejstarších kádrů v lize. Podřídili tomu všechno, ale nevyšlo to. Teď nejspíše přijde čas na plánovanou obměnu.

Může tento neúspěch stát pozici trenéra Jima Montgomeryho?

Jsem přesvědčený o tom, že to nebude mít na jeho působení v Bostonu žádný větší vliv. Ano, z výsledkového hlediska se mu letošní sezona nepovedla, nicméně pořád je to možná nejžhavější adept na ocenění trenéra roku. S Bruins udělal obrovský kus práce, v základní části dotáhl klub k několika rekordům, takže nevidím důvod, proč by se jej organizace měla po jedné sezoně zbavovat.

Teď se zřejmě nabízí otázka, co bude dál s Bostonem?

No, je to nesmírně složitá situace. Zase se vrátím k tomu, že letos to byla pro celý klub obrovská šance. S tímto scénářem vedení Bruins nepočítalo, respektive nechtělo počítat, ale rozhodně teď přijdou na řadu vynucené změny. Na druhou stranu je nutné zmínit, že toho prostoru pod platovým stropem příliš není. A to ještě připočítejme novou smlouvu Davida Pastrňáka. Naopak si myslím, že letošní neúspěch může mít vliv na odchod některých hráčů. Pokud navíc skončí Bergeron s Krejčím, vznikne další obrovská díra na pozici centra. A talentované mládí v nedohlednu.

S výhledem pro blížící se světový šampionát, má vůbec smysl se radovat z neúspěchu Bostonu?

Přiznám se, že jsem v posledních dnech pozoroval, jak čeští fanoušci začínají fandit Floridě s nadějí, že národní tým posílí bohatá česká legie z Bostonu. (smích) Já jsem se však od začátku snažil veškeré nadšení trochu krotit. David Krejčí hrál sérii s Pantery po zranění, u něho by mi to ani vzhledem k dalším faktorům nedávalo moc smysl. Tomáši Noskovi končí smlouva, šance by mohla být u Pavla Zachy, ale všichni moc dobře víme, jak je to s jeho reprezentováním. A pak samozřejmě David Pastrňák. Hokejoví fanoušci ho mají za obrovského srdcaře, který neodmítá, nicméně to zklamání teď musí být opravdu obrovské. Letošní cíl byl boj o Stanley Cup, ne mistrovství světa. Navíc i on měl nějaké bolístky.

Dalším obrovským překvapením je brzký konec hokejistů New Yorku Rangers. Dá se to přirovnat ke zklamání jako v případě Bostonu?

New Jersey předvádělo v sérii velice pěkný hokej a postoupilo naprosto zaslouženě. Ale přiznám se, že vypadnutí Rangers je pro mě největším šokem v dosavadním průběhu play-off. Rangers mě po herní stránce strašně moc zklamali. Úvodní dva zápasy sice zvládli solidně, ale poté si nechali totálně ujet vlak a vstřelili pouhé dvě branky ve třech zápasech. To mi přijde při současné ofenzivní síle jejich kádru šílené. A vůbec bych se nedivil, kdyby tento neúspěch vedl k velkému třesku uvnitř organizace. Včetně trenérské pozice.

Těch problémů navíc přibývá.

Jejich výhodou je fakt, že to pro ně nebyla poslední šance, jako třeba v případě Bostonu. Možnosti přijdou i v dalších letech, nicméně i přesto je to velký vykřičník směrem k další práci. Mladí hráči jako Lafrenière a Kakko nehráli vůbec dobře a dle mého se neposouvají tak, jak se původně u jedničky a dvojky draftu očekávalo. Ale zklamaly i další ústřední postavy Rangers. Artěmij Panarin měl příšernou sérii, více se čekalo rovněž od Miky Zibanejada. S tímto hokejem na postup do dalšího kola neměli, ač jim opět skvěle zachytal brankář.

Opět se potvrdilo nepsané pravidlo „jak je důležité míti Ondřeje Paláta“?

Neuvěřitelné. Už jsme se o tom bavili v minulém rozhovoru, kde jsem říkal, že Ondra je nesmírně nedoceněný hokejista. A pořád si za tím stojím. Opravdu smekám před celou jeho kariérou. Dvakrát nebyl draftovaný, povedlo se to až na potřetí v sedmém kole. Je to bojovník, nic nevzdává. To definuje jeho kariéru. Zase nám všem ukázal, že s příchodem vrcholu sezony vyroste v top hráče, který dokáže strhnout celou kabinu. A v Severní Americe si toho váží mnohem více než my tady.

Nekalí malinko radost z postupu Devils pád brankáře Vítka Vaněčka do pozice náhradníka?

Myslím si, že tamějším fanouškům je to úplně jedno. Tam jsou rádi, že mají kvalitního brankáře a Akira Schmid se nyní jeví jako velice zajímavý brankář. Navíc já se přiznám, že i navzdory vydařené základní části jsem měl u Vítka jisté otazníky, jak zvládne play off v roli jedničky. Tým mu vůbec nepomohl, Devils schytali dva domácí výprasky, takže výměna na brankářském postu byla pochopitelná.

Brzký konec favoritů posléze dokonali obhájci titulu z Colorada. Tři slavná jména jsou tak definitivně venku. Bylo to výjimečné první kolo play-off?

V lecčem určitě ano, ale nedávno jsem zase viděl velice zajímavou statistiku, která říká, že žádný z držitelů Prezidentova poháru pro vítěze základní části poté nevyhrál Stanley Cup. Boston se tak stal dalším důkazem toho, že play-off je skutečně jiná soutěž, v níž se všechno maže a začíná se úplně od začátku. Nicméně těch překvapení je letos opravdu hodně. Coloradu jsem věřil, každopádně v jejich případě je to zklamání výrazně menší než v případě Bruins a Rangers. Měli obrovské množství zraněných hráčů, úzký kádr, záhadné problémy Valerije Ničuškina týmu také nepomohly. Nebyl to zkrátka jejich rok.

Našel jste si svého nového žolíka?

Žolíka asi úplně ne, každopádně jestli někomu vzrostla obrovská šance, tak jsou to kanadské týmy. Edmonton a Toronto, kterým se po vypadnutí favoritů otevírá zajímavá cesta. Na západě bych tedy tipoval Oilers, proti Golden Knights jim věřím. Silný kádr má ovšem i Dallas a Seattle zase všechny šokuje. A na východě to klidně může být Toronto. Kdyby postoupil Boston, tak bych mluvil trochu jinak. Favorizoval bych Bruins, umí na ně. Panthers ve druhém kole a pak jeden z dvojice Hurricanes a Devils jsou podle mě výrazně hratelnější variantou.