Na začátku října si mohl s New Jersey Devils zahrát zápasy NHL v Praze, místo toho bude působit jen o pár stovek kilometrů vedle a v poněkud horší soutěži. Pětadvacetiletý obránce Cal Foote, jehož otcem je dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a šampion z olympijských her Adam Foote, vypadl z nejlepší soutěže světa kvůli obvinění ze sexuálního napadení. Jako čerstvou posilu ho nyní představil Liptovský Mikuláš, tedy klub, který se nebojí přivádět podobně kontroverzní hráče.

Cal Foote vstupoval do NHL s obrovským potenciálem. Jak by také ne, když jeho otcem je někdejší vynikající zadák Adam Foote, který odehrál v NHL přes 1100 zápasů v základní části a hned dvakrát slavil zisk Stanley Cupu. Jako sladkou tečku k tomu přidal i triumf na olympiádě a prvenství na Světovém poháru. Ke vstupu do prestižního Triple Gold Clubu mu chybělo už jen zlato z mistrovství světa.

Jeho starší syn vstupoval do ligy s velkými očekáváními. Na draftu v roce 2017 si ho vybrala Tampa Bay už jako čtrnáctého v pořadí a v sezoně 2020/21 odehrál Cal prvních 35 utkání mezi smetánkou. V play-off už sice do žádného zápasu nenastoupil, přesto má u svého jména Stanley Cup, který tehdy Lightning získali.

Místo výraznější role v týmu ale přišel v průběhu třetí sezony trejd do Nashvillu a po konci ročníku podpis nové smlouvy s New Jersey Devils. Právě tam se měl Cal potkat se svým mladším bratrem Nolanem, sedmadvacítkou draftu z roku 2019. Jenže starší ze sourozenců v uplynulé sezoně odehrál mezi nejlepšími jen čtyři zápasy a v únoru přišla studená sprcha.

Cal Foote, ale také Carter Hart z Philadelphie, Michael McLeod z New Jersey, Dillon Dubé z Calgary a Alex Formenton ze švýcarského Ambri-Piotta byli obviněni ze sexuálního napadení, k němuž mělo dojít při oslavě titulu juniorských mistrů světa v roce 2018. Cesta v NHL se tím hráčům automaticky zavřela, všichni si museli ve svých klubech vzít osobní volno.

Zavřená cesta do NHL

Šéf policie z Londonu, kde mělo k napadení dojít, uvedl, že „obžalovaní a několik jejich spoluhráčů se setkali s obětí v baru v centru města a později ji pozvali do hotelového pokoje, kde došlo k sexuálnímu napadení ze strany obviněných jednotlivců.“

Policisté nejprve nenašli dostatečné důvody pro obvinění, ale v roce 2022 získali nové důkazy i svědky a hráče přece jenom obvinili.

„Momentálně jsou z klubů pryč a všichni se mají po této sezoně stát volnými hráči. Kdybych byl na jejich místě, asi bych se teď soustředil na to, aby vyřešili ta obvinění. Byl bych překvapený, kdyby během tohoto období hráli,“ komentoval situaci komisař NHL Gary Bettman.

Nikdo z obviněných už si s velkou pravděpodobností v NHL nikdy nezahraje. Formenton strávil poslední dva ročníky ve Švýcarsku a momentálně je bez smlouvy, Hart naposledy chytal za Flyers, Dubé hraje KHL za Dinamo Minsk, McLeod hájí ve stejné soutěži barvy Barysu Astana a svoje další působiště zná už i Foote. Nastupovat bude ve slovenské nejvyšší soutěži za Liptovský Mikuláš.

Šikana i znásilnění

Právě tento klub byl přitom v nedávné minulosti opětovně kritizován za to, jaké kontroverzní hráče podepisuje. Šanci dal finskému hráči Topimu Rönnimu, který byl odsouzen za znásilnění, i Mitchellu Millerovi. Ten se připravil o NHL tím, že v mládí nechutně šikanoval postiženého spolužáka. Teď přidal Liptovský Mikuláš do svého kádru další jméno, které bude budit vášně.

„Za mě by se měl konečně ozvat i hlavní sponzor ligy a televize, která vlastní práva. Jestli chtějí soutěž posouvat, tak by měli začít chápat, co jsou morální hodnoty. I když těžko v zemi, kde to už nedodržuje ani reprezentace. Plus potom berte podobné kluby vážně,“ napsal na síti X slovenský novinář Tomáš Prokop.

Za oceánem vzbudila kauza kolem kanadských hokejistů velký rozruch. Nejcitelněji to poznal asi brankář Carter Hart, který se ve Philadelphii postupně propracovával na pozici jedničky a během šesti let odchytal přes 220 zápasů. Najednou ale přišla ostrá stopka.

To Foote odehrál v základní části jen 145 utkání, přesto je držitelem Stanley Cupu. Po zveřejnění obvinění se ale na internetu objevila petice, která žádá o vyškrtnutí jeho jména z týmu vítězů.

V Liptovském Mikuláši vážná obvinění podle všeho představitelům klubu nevadí. Hojně kritizovaný klub rozehraje nový ročník nejvyšší soutěže v pátek na ledě Žiliny. Jestli už bude v sestavě i Foote, zatím není jasné.