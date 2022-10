Start přesně podle plánu, ale nutno říct, že zejména díky české stopě v kabině. Nebýt bohatého zástupu legionářů na ledě, dost možná by hokejisté Bostonu opouštěli hlavní město Spojených států bez bodu. Úřadoval zejména druhý útok, který dohromady nastřádal hned osm kanadských bodů.

Trio David Pastrňák (1+3) - David Krejčí (1+2) - Pavel Zacha (0+1) mělo opět hlavní slovo, pro prvního zmiňovaného to byl navíc již druhý čtyřbodový úvodní zápas sezony v kariéře. Ten první zaznamenal před šesti lety proti hokejistům Columbusu.

„Je to prostě světová extratřída. Ale je to vážně bláznivé, ten chlápek nemá žádné limity, zkrátka se den za dnem neustále zlepšuje,“ vyzdvihl po utkání rodáka z Havířova jeho parťák z útoku David Krejčí.

Také on prožil ve Washingtonu velice povedený večírek, svůj comeback do zámořské soutěže ihned vyšperkoval vstřelenou brankou, ke které navíc přidal i dvě gólové přihrávky. „Samozřejmě si bude muset ještě zvyknout na to užší kluziště, ale myslím si, že už vedle mě vypadá celkem dobře,“ vtipkoval na adresu šestatřicetiletého kanonýra Pastrňák.

Sestřih utkání mezi Bostonem a Washingtonem:

Zdroj: Youtube

Kromě útočného tria se v dresu Bruins ukázal také obránce Jakub Zbořil, vytáhlý forvard Tomáš Nosek a svou premiéru za mořem si ve čtvrtek nad ránem odkroutil také mladičký bojovník Jakub Lauko. „Splněný sen,“ culil se s úsměvem na tváři po úvodní výhře sezony.

Dařilo se i Nečasovi

Skvělý úvod do nového ročníku severoamerické soutěže prožil také útočník Caroliny Martin Nečas, na něhož byla od samého začátku upínána velká pozornost. Aby si získal zpět své renomé, musel zkrátka předvést mnohem více než v loňské sezoně. Odpověď? Tři kanadské body (1+2) a ústřední role při premiérovém vítězství Hurricanes (4:1).

Tříbodový večírek Martina Nečase:

Zdroj: Youtube

„Snažil jsem se v létě pracovat na tom, abych byl letos úplně jiným hráčem. Takový začátek je samozřejmě skvělý, navíc když se podařilo vyhrát před domácími fanoušky,“ řekl po utkání hrdina okamžiku s číslem 88 na zádech.

„Pořád víme, že v sobě má ještě mnohem více. A on to dokáže. Začal výborně, je skvělé, že se mu to dnes takhle podařilo,“ pronesl na adresu Nečase kouč Hurricanes Rod Brind'Amour.