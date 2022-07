Ondřej Kaše (Toronto -> Carolina)

Ondřej Kaše v dresu Javorových listů z Toronta.Zdroj: ČTK/AP/Alex Gallardo

Kdyby jej v posledních letech neprovázela nepříjemná zranění, dost možná by dnes platil za jednoho z klíčových borců kabiny Bostonu. Nakonec byl vyměněn do Toronta, kde herně ožil, ale ani to mu nestačilo k tomu, aby si v kanadské metropoli udržel své místo. A když mu vedení Maple Leafs nenabídlo to, co český útočník požadoval, musel se uchýlit k další změně adresy. Nové útočiště našel v Carolině, která se před startem nového ročníku pustila do velkých nákupů. Kaše dostal roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů, čímž si přijde na malinko lepší peníze než u bývalého zaměstnavatele. A snad i větší ice-time.