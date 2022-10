Lukáš Klok-Ronald Knot (Arizona Coyotes)

Duo Klok-Knot se pospolu ukázalo už na únorových hrách v Pekingu.Zdroj: Profimedia

Arizonští Kojoti už nějaký ten pátek tápou, i proto se před letošní sezonou rozhodli rozšířit své obranné řady o nová jména. Vstupenku do boje o NHL obdržela také česká defenzivní dvojice Klok-Knot, od které se v přípravě čekalo příjemné osvěžení konkurence a případné posílení farmářského celku v Tucsonu. Nakonec zvítězila druhá varianta, oba čeští zástupci se ještě před koncem přípravy přesunuli do AHL. Další mizerný vstup Arizony do sezony jim však už brzy může splnit celoživotní sen.