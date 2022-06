Dva roky po sobě se ten nejvzácnější klenot zámořské NHL předával do rukou kapitána Stevena Stamkose, letos se slavný pohár podívá pro změnu zpátky do Denveru. Po dlouhých 21 letech čekání. Naposledy se z titulu radovala parta okolo Milana Hejduka, nyní se o další českou stopu v kabině Colorada postaral brankář Pavel Francouz.

Francouz navázal na Haška s Turkem

Plzeňský rodák sice ve finálové sérii odchytal pouhých 27 minut, i přesto se po Dominiku Haškovi a Romanu Turkovi stal teprve třetím českým brankářem, který dosáhl na slavný Stanley Cup. V play-off dovedl Colorado k šesti výhrám, ani jednou neprohrál a stal se tak veledůležitou součástkou nového impéria Avalanche.

Součástí neuvěřitelně sehrané kabiny, jež si v letošní sezoně podmanila nejen Západní konferenci, ale později i celou soutěž. Kapitán a lídr Gabriel Landeskog, hvězdy jako Mikko Rantanen, Cale Makar či Nathan MacKinnon, a hlavně fantastický trenér Jared Bednar, který do Denveru jako první kouč po více než dvou dekádách navrátil zlaté hokejové časy.

„Byl jsem přesvědčený o tom, že tento tým má všechny předpoklady pro to, aby letos zvítězil. Finálová série byla nesmírně náročná, nejen fyzicky, ale zejména i psychicky. O to krásnější je to nyní pocit, opravdu,“ oplýval se radostí Bednar.

Přitom ani šesté utkání se pro hostující celek nevyvíjelo úplně dle představ. Úvod patřil opět Tampě, tentokrát se už ve čtvrté minutě hry prosadil kapitán Steven Stamkos, jemuž na první branku zápasu nahrával český kanonýr Ondřej Palát. To však bylo vše, co kanadský brankář Darcy Kuemper hokejistům Tampy dovolil. Od té chvíle se brankoviště Colorada definitivně uzamčelo.

Nadvládu přebírá denverská posádka

A pálit začali odhodlaní hosté. V úvodním dějství sice Vasilevského ještě nepřekonali, ovšem prostřední třetinu zvládli na výbornou. Ve 22. minutě se o vyrovnání postaral snajpr Nathan MacKinnon, na něhož o necelých jedenáct minut později navázal finský útočník Artturi Lehkonen. Avalanche dokázali na ledě Tampy otočit vývoj utkání a do závěrečné části vstupovali s jednobrankovým náskokem.

Domácí se mermomocí snažili o vyrovnání, ale na skvěle sehranou defenzívu Colorada to nestačilo. Šancemi hrozila pouze první formace okolo Stamkose s Kučerovem a Palátem, jinak bylo na Tampě vidět obrovské vyčerpání. Zdálo se, že obhájcům titulu skutečně došlo veškeré palivo. V úplném závěru se ještě Blesky pokusily o tlak v šesti lidech na ledě, avšak bez jakékoliv větší příležitosti.

Trenér Cooper se snažil ve svých řadách najít někoho, kdo dokáže nepříznivý stav zlomit, něco vymyslet, ale na to už bylo pozdě. Amalie Arenou zazněla závěrečná siréna a na led se vrhla lavina nadšených hokejistů Colorada. Tampa se po dvou letech kralování musela poprvé sklonit před svými přemožiteli, zlatý hattrick jim vyfoukla posádka z Denveru.

„Je to něco neuvěřitelného. V celé sérii se nám v hlavách míchaly všechny ty těžké roky, ale teď je konečně po všem. Nikdy jsme nepřestali věřit a tohle je odměna,“ prozradil hned po utkání kanonýr nových šampionů Nathan MacKinnon.

Stanley Cup se tak po roce vrátí opět do Česka, tentokrát se však z již dobře známého Frýdku-Místku, kde jej s hrdostí vystavoval Ondřej Palát, přesune na západ Čech, i s čerstvým šampionem Pavlem Francouzem.

Finále Stanleyova poháru - 6. zápas:

Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 1:2 (konečný stav série 2:4).