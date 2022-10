Největší pozornost se však bude pochopitelně ubírat směrem do Kanady, kde se v noci ze středy na čtvrtek odehraje debut generačního talentu slovenského hokeje Juraje Slafkovského, který si svými výkony v přípravě řekl o místenku do prvního týmu.

Rodák z Košic začal svůj boj o dětský sen za oceánem, kde jej hned po úspěšném draftu čekal v novém prostředí rozvojový kemp. Po něm se vrátil zpátky na Slovensko, ale v půlce srpna už se opět hlásil v Montrealu.

Slovenská jednička draftu NHL 2022 Juraj Slafkovský (s rodinou)Zdroj: ČTK/AP/Ryan Remiorz

Musel projít nejprve nováčkovským a poté i hlavním kempem týmu, ani to mu však stále nezajistilo pevnou půdu pod nohama. Klíčové byly až přípravné duely, které navzdory tomu, že Montreal vůbec nezvládl (prohrál všech osm zápasů), vynesly osmnáctiletého sympaťáka až do vysněné kabiny Canadiens.

Slafkovský si vyžádal přílet rodičů

Slafkovský si sice připsal „jen“ dva kanadské body, ovšem trenérský sbor v čele se generálním manažerem Kentem Hughesem zaujal natolik, že se rozhodli ponechat si vítěze letošní burzy mladých talentů ve svých řadách.

„Je to skutečně skvělý pocit. Pořád jsem věřil, že se to podaří. Teď mě ale čeká tvrdá práce, samotné vedení mi řeklo, že je to jen začátek a že to bude velký boj o místo,“ prozradil po oznámení šťastné novinky zámořským novinářům.

Cože, já jsem vyhrál? Příběh nové jedničky draftu Slafkovského hltá celé zámoří

Premiéra v nejslavnější lize světa jej čeká už ve čtvrtek, což malinko zamíchalo i s plány rodičů Slafkovských. „Hned jsem jim psal, že můžou přiletět, že jsem to dokázal. Doufám, že to stihnou a budou tu,“ řekl s úsměvem na rtech.

O den později se velkého debutu mezi elitou dočká i velký přítel Slafkovského obránce Šimon Nemec, číslo dva letního draftu NHL. Tomu se pro změnu podařilo obstát mezi velkou konkurencí v defenzívě New Jersey Devils a zahraje si tak se svým zkušenějším krajanem Tomášem Tatarem.

Také bývalý zadák Nitry prožil za velkou louží pořádně krušné léto. Několikrát se dokonce objevil na hraně sestavy, v zámoří se hodně spekulovalo o jeho přesunu na farmu. Nic z toho se však nakonec nekonalo.

Z ochutnávky rovnou hlavní chod

„Je to poměrně velké překvapení, ale ten kluk si to zřejmě skutečně vybojoval. Čeká jej těžká pozice obránce číslo sedm, bude záležet jen na něm, jak dlouho se v sestavě udrží,“ napsal tamější novinář Alex Chauvancy.

Pavol Regenda v dresu národního týmu SlovenskaZdroj: ČTK / Lehtikuva / Vesa Moilanen

Posledním slovenským přírůstkem do vzácné společnosti NHL se stal zázrak z Anaheimu Pavol Regenda, který ještě před pár měsíci hrál za domácí Michalovce. Za mořem si jej všimli po fantastických výkonech na olympiádě v Pekingu, kdy dotáhl Slovensko k historickému bronzu.

A když poté zaválel také v extraligovém play-off a na světovém šampionátu, podpis s Ducks byl doslova na spadnutí. „Je to mladý kluk s obrovským potenciálem, který to v budoucnu může dotáhnout až do NHL,“ znělo tehdy z vedení zámořské organizace.

VIDEO: Jednička draftu NHL válí s florbalkou. Akce Slafkovského hitem internetu

To ovšem netušili, že dvaadvacetiletý šikula zazáří v přípravě natolik, že už ve čtvrtek otevře svůj účet mezi hvězdami Anaheimu. Jako nedraftovaný klučina, pro něhož měly být přípravné duely pouhou ochutnávkou. A z ochutnávky je rázem rovnou hlavní chod.