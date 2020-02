Klímův úctyhodný rekord stále trvá, letos však dost možná padne. Dominik Kubalík totiž coby nováček v dresu Chicaga nepřestává překvapovat obrany soupeřů. Naposledy to odnesla Tampa, která doma prohrála s Blac hawks 2:5 a český snajpr k tomu přispěl svým prvním zámořským hattrickem. Stačila mu na to jen třetí třetina.

„Jsem šťastný, že jsem to zvládl,“ usmíval se Kubalík po zápase. „Hodně jsem myslel na ten zápas, v němž jsem dal poprvé dva góly, a pak jsem zahodil několik velkých šancí. Nebudu lhát, dost mě to strašilo v hlavě,“ dodal chicagský ostrostřelec.

Ve svém premiérovém ročníku za velkou louží má na kontě už 29 tref do černého, o dvě branky tak překonal Jágrův výkon z jeho debutové sezony v Pittsburghu na počátku 90. let. A protože do konce základní části zbývá Blackhawks odehrát ještě osmnáct zápasů, Kubalík skoro jistě zdolá i Klímův nováčkovský rekord.

Blackhawks se trápí

Rodák z Plzně ovšem vyniká i jinak. V kanadském bodování nováčků NHL mu patří třetí příčka za produktivními zadáky Quinnem Hughesem z Vancouveru a Calem Makarem z Colorada. Právě mezi těmito třemi borci se zřejmě rozhodne o letošním držiteli Calder Trophy pro nejlepšího novice. Mimochodem: tuto cenu ještě žádný Čech nezískal.

„Upřímně řečeno se za klasického nováčka nepovažuju, protože už je mi čtyřiadvacet. Podle mě to dostane někdo z dvojice Makar, Hughes. I já bych volil jednoho z nich,“ chválil skromný Kubalík své konkurenty.

Protože jsou to obránci, mají výrazně vyšší průměrný čas na ledě přes dvacet minut oproti Kubalíkovým čtrnácti. Český útočník je naopak mezi nováčky suverénně nejlepší střelec. Na druhé dva v pořadí (Victora Olofssona a Denise Gurianova) má desetigólový náskok.

Kubalíkovi kazí náladu jediný fakt: Blackhawks to letos výsledkově dost drhne a ani výhra v Tampě je neodlepila ode dna Centrální divize. Na postup do play-off ztrácí Chicago minimálně osm bodů.

Nejproduktivnější nováčci NHL

1. Quinn Hughes (Vancouver) - 51 bodů (8+43)

2. Cale Makar (Colorado) - 45 bodů (12+33)

3. Dominik Kubalík (Chicago) - 43 bodů (29+14)

4. Victor Olofsson (Buffalo) - 40 bodů (19+21)

5. Nick Suzuki (Montreal) - 40 bodů (13+27)

6. Martin Nečas (Carolina) - 34 bodů (16+18)