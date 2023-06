Zámořská NHL má za sebou tradiční galavečer věnovaný mladým talentům, který protentokrát zavítal do amerického Nashvillu. Letošní vstupní draft si bez většího překvapení podmanila kanadská hvězda Connor Bedard, jehož si z prvního místa vybralo Chicago Blackhawks. Druhý skončil švédský šikula Leo Carlsson, budoucí prospekt organizace z Anaheimu. V úvodním kole přišla na řadu i česká jednička Eduard Šalé, kterého si jako 20. v pořadí vybral Seattle Kraken.

Kanadská hvězdička Connor Bedard obléká dres Chicaga, které si jej vybralo jako první volbu večera. | Foto: Profimedia

Žádné překvapení se nekoná. Suverénním vítězem letošního draftu NHL se stal kanadský generační talent Connor Bedard, který má předurčeno kráčet ve šlépějích svého staršího jmenovce McDavida a na jehož premiéru v nejslavnější lize světa už netrpělivě vyčkává celý hokejový svět. Sedmnáctiletou hvězdičku získalo hned při své první volbě Chicago.

Příběhy draftu NHL: Návštěva z jiné planety, syn legendy či chaos jménem Mičkov

A právě kolem Bedarda budou chtít Blackhawks vybudovat úplně novou generaci, která by měla jednou přinést podobné úspěchy jako za nedávné éry hvězdných útočníků Patricka Kanea s Jonathanem Toewsem. „Je to neuvěřitelné. Být tady s rodinou, být vybrán Chicagem, je to pro mě splněný sen. Už se nemůžu dočkat, až se pustím do práce,“ neskrývala radost nová jednička draftu.

„Connor Bedard patří mezi nejlepší prospekty draftu, které jsem kdy skautoval. Je v centru pozornosti již více než tři roky a během té doby se prosadil a zapůsobil snad při každé příležitosti,“ řekl ředitel centrálního skautingu NHL Dan Marr. „Platí za výjimečného mladého muže na ledě i mimo něj. Pro Chicago se tak může stát budoucí ikonou,“ dodal.

První zajímavý tah večera provedl už ze druhé příčky volící Anaheim, který si namísto dalšího šikovného Kanaďana Adama Fantilliho vybral švédský ofenzivní klenot Lea Carlssona z Örebra. Fantilli se na pódium nashvillské Bridgestone Areny dostal o malou chvíli později, když jeho jméno zaznělo jako třetí v pořadí z úst vedení Columbusu Blue Jackets.

Čtvrtou příčku obsadil šikovný americký útočník Will Smith, jenž na sebe poprvé oblékl žraločí dres San Jose. K velkému překvapení ovšem došlo na páté pozici. Vedení Montrealu Canadiens nakonec odmítlo riskovat výběr ruského střelce Matveje Mičkova a místo toho přivedlo do svých řad rakouského obránce Davida Reinbachera, elitního zadáka letošního draftu NHL.

Česká jednička Šalé se stal Krakenem

Výjimečný talent z Petrohradu tak přišel na řadu až jako sedmý, když si jej na pódium pozvalo vedení Filadelfie. Mičkov se však musel spokojit s nečekanou pozicí ruské dvojky, jelikož ještě před výběrem Flyers si šestá Arizona ukázala na jeho krajana ze zadních řad Dmitrije Simaševa.

Elitní desítku draftu pak uzavřel slovenský reprezentant Dalibor Dvorský, který se stal součástí organizace St. Louis Blues. Stejně jako před rokem se Slováci mohli těšit z početnějšího zastoupení v prvním kole, když ze šestnácté pozice bralo Calgary Flames trenčínského útočníka Samuela Honzeka.

Svého dílčího úspěchu se nakonec dočkal i tuzemský hokej. Nejvýše hodnocený Čech Eduard Šalé, který strávil uplynulou sezonu v dresu brněnské Komety, přišel na řadu jako 20. v pořadí a zamířil k nováčkovi NHL do Seattlu. Osmnáctiletý útočník následně pozdravil fanoušky Krakenu na sociálních sítích. „Jsem velice nadšený, že jsem se stal součástí vaší organizace!“

Šalé se tak stal historicky prvním českým forvardem spjatým s letošním premiantem ve vyřazovacích bojích. „Eduard má všechny vlastnosti, které hráči umožňují ovlivnit hru významným způsobem. Je rychlý a obratný, když potřebuje. A má vyspělý mozek,“ řekl na adresu brněnského rodáka analytik pro TSN Craig Button.

Úspěšný večer v Nashvillu prožila také rodina Bonků, když první krok na cestě za úspěchy svého otce Radka v zámoří učinil mladý obránce Oliver. Toho si ze 22. pozice vybrala Filadelfie, která využila své druhé volby v rámci úvodního kola.

Po prvním kole draftu přijdou na řadu také volby ve druhém až sedmém kole. Bridgestone Arena opět ožije ve čtvrtek od 17 hodin SEČ. Ve hře o životní smlouvu zůstává i početná skupinka českých a slovenských mladíků.

Pořadí 1. kola draftu NHL 2023:



1. Chicago Blackhawks - Connor Bedard (Kanada)

2. Anaheim Ducks - Leo Carlsson (Švédsko)

3. Columbus Blue Jackets - Adam Fantilli (Kanada)

4. San Jose Sharks - William Smith (USA)

5. Montreal Canadiens - David Reinbacher (Rakousko)

6. Arizona Coyotes - Dmitrij Simašev (Rusko)

7. Philadelphia Flyers - Matvei Mičkov (Rusko)

8. Washington Capitals - Ryan Leonard (USA)

9. Detroit Red Wings - Nate Danielson (Kanada)

10. St. Louis Blues - Dalibor Dvorský (Slovensko)

11. Vancouver Canucks - Tom Willander (Švédsko)

12. Arizona Coyotes - Danil But (Rusko)

13. Buffalo Sabres - Zach Benson (Kanada)

14. Pittsburgh Penguins - Brayden Yager (Kanada)

15. Nashville Predators - Matthew Wood (Kanada)

16. Calgary Flames - Samuel Honzek (Slovensko)

17. Detroit Red Wings - Axel Sandin Pellikka (Švédsko)

18. Winnipeg Jets - Colby Barlow (Kanada)

19. Chicago Blackhawks - Oliver Moore (USA)

20. Seattle Kraken - Eduard Šalé (Česko)

21. Minnesota Wild - Charlie Stramel (USA)

22. Philadelphia Flyers - Oliver Bonk (Kanada)

23. New York Rangers - Gabriel Perreault (Kanada)

24. Nashville Predators - Tanner Molendyk (Kanada)

25. St. Louis Blues - Otto Stenberg (Švédsko)

26. San Jose Sharks - Quentin Musty (USA)

27. Colorado Avalanche - Calum Ritchie (Kanada)

28. Toronto Maple Leafs - Easton Cowan (Kanada)

29. St. Louis Blues - Theo Lindstein (Švédsko)

30. Carolina Hurricanes - Bradly Nadeau (Kanada)

31. Colorado Avalanche - Michail Guljajev (Rusko)

32. Vegas Golden Knights - David Edstrom (Švédsko)