Brněnské eso mezi Krakeny. Se Šalém nikam nespěcháme, říká bývalá ikona Komety

Dokázal to. Brněnský hokej si může do své kroniky s úspěšnými odchovanci zapsat další jméno, které to z modrobílého dresu dotáhlo až na pódium tradičního galavečera NHL. Osmnáctiletý útočník Eduard Šalé se v noci na čtvrtek poprvé oblékl do dresu nováčka ze Seattlu, jenž si českou jedničku letošního draftu vybral z dvacátého místa.

Český útočník Eduard Šalé na sebe obléká dres Seattlu Kraken, který si brněnského odchovance vybral z 20. místa | Foto: Profimedia