Rick DiPietro (2000, New York Islanders)

Rick DiPietro ovládl první draft nového tisíciletí jako teprve druhý brankář v historii NHL.Zdroj: USA Hockey

Byla to tak trochu draftová rarita. Teprve podruhé v historii nastala situace, že jako první šel na řadu brankář, na Michela Plasse z roku 1968 navázal na počátku nového tisíciletí nadějný Rick DiPietro. Americký gólman tehdy zavítal do organizace New Yorku Islanders, kde už nějaký ten pátek vymýšleli troufalý plán na návrat do zlatých osmdesátých let klubové historie. K tomu měl mimo jiné výrazně napomoct i tah s talentovaným brankářem, který se ovšem postupem času zapsal spíše jako totální přešlap tradičního velkoklubu.

Přešlap už jenom díky DiPietrově nepochopitelné smlouvě, jež se bez debat zařadila mezi nejdražší kontrakty v NHL. S Ostrovany podepsal v roce 2006 patnáctiletou smlouvu s astronomickou částkou 67,6 milionů dolarů, což vzbuzovalo mezi zámořskými experty pochopitelnou vlnu spekulací. A ty se postupně také naplnily. Brankář Islanders vedl v průběhu kariéry nekonečný boj se zraněními, která mu nikdy nedovolila úplný návrat do formy. Mezi třemi tyčemi tak zaostal v hlubokém průměru a brankoviště později opouštěl v obrovských bolestech.