Do závěrečné sirény utkání mezi Edmontonem a Chicagem zbývalo jen pár minut. Domácí hokejisté měli průběh duelu zcela ve svých rukou, na kostce v tu chvíli svítilo jednoznačné skóre 7:3 pro partu vedenou kapitánem Connorem McDavidem.

Poté však nastal okamžik, který se už navždy zapíše do historie zámořské NHL. Ze střídačky Oilers totiž zazněl pískot na brankáře Jacka Campbella, aktuální jedničky kanadské organizace, jenž znamenal výzvu k opuštění prostoru mezi třemi tyčemi. Nikdo příliš nechápal, co se to vlastně děje.

Měnit brankáře za rozhodnutého stavu, navíc jen několik málo desítek vteřin před koncem? Za normálních okolností byste si nejspíše ťukali na čelo. Jenže tentokrát šlo o zcela výjimečnou situaci. Na střídačce v ten večer totiž sloužila tak trochu netradiční výpomoc.

Byl to nápad McDavida a střídačky

Matt Berlin. Celkem pochopitelně jedna velká neznámá. Jedná se o pětadvacetiletého gólmana, který v současné době studuje na univerzitě v Albertě, kde mimo jiné chytá za tamní školní mančaft. A stále žije svůj sen o tom, že si jednou zahraje v nejslavnější lize světa.

V útrobách stadionu Rogers Place přitom nebyl poprvé. Už v loňské sezoně zvedal telefon a vyslechl si žádost o pomoc z kabiny Oilers. Tehdy zamířil na utkání pouze v obleku a seděl na tribuně v pozici brankáře v pohotovosti. Pro případ, že by se jeden z brankářů Edmontonu zranil.

Tentokrát už to byl ale malinko žhavější telefonát. „Když se mi ozvali, že by to po mně zase potřebovali, myslel jsem si, že půjdu na tribunu. Pak mi ale dali vědět podruhé, že se změnily plány a že půjdu na lavičku,“ vzpomínal Berlin na svůj velký den.

Svému snu byl v ten večer nadosah. A to doslova. Vyzkoušel si rozcvičku, slavný nástup na led a poté už hltal každičký okamžik na střídačce Oilers. Když v tom za ním jen pár minut před koncem zápasu dokráčel s velice netradiční informací trenér Jay Woodcroft.

„Myslel jsem si, že si dělá srandu. Do konce zbývaly tři minuty a trenér mi řekl, ať se nachystám. Stihnul jsem se trošku protáhnout a nadechnout a šel jsem tam. Bylo to něco neuvěřitelného,“ usmíval se po utkání hrdina duelu proti Chicagu.

„Byl to nápad hráčů. Chtěli jsme se ujistit, že to uděláme s respektem k soupeři. Nijak jsme ho nechtěli znemožnit. Chtěli jsme jenom někomu dát příležitost, aby měl zážitek na celý život,“ vyjádřil se k celé situaci trenér Edmontonu.

A jasný souhlas přidal také samotný kapitán a lídr produktivity celé NHL Connor McDavid. „Snažili jsme se jen dopřát životní moment někomu, kdo tu s námi byl, a nakonec prožil svůj vysněný den, kdy nastoupil v NHL,“ znělo z jeho úst po utkání.

Matt Berlin a jeho velká premiéra v NHL:

Zdroj: Youtube

Pětadvacetiletý student v brance Oilers rozhodně nezklamal. Závěr utkání si přesvědčivě pohlídal a dokonce jednou zvedl jásající fanoušky ze sedadel, když si na své konto připsal první úspěšný zákrok v NHL. „Celý den byl bláznivý, ale ten závěr? Na to nezapomenu do konce života,“ oplýval se Berlin.

„Klobouk dolů, Edmontone,“ shodla se na hodnocení výjimečného večera zámořská média. A kdo ví, třeba se Berlin do svého dětského snu zase jednou vrátí. V kabině Oilers má dveře rozhodně otevřené.