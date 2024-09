V přesilové hře si připravil puk na pravém kruhu a prudkou ranou propálil bostonského brankáře Brandona Bussiho. Pětadvacetiletý český útočník Filip Chytil pak mohl rozpřáhnout ruce a oslavit gól po dlouhém čekání. Pokorně. S hlavou skloněnou a s velkou úlevou. Co na tom, že jde jen o přípravu na nový ročník NHL. Rodák z Kroměříže je po vleklých zdravotních trablech zpátky a z branky se radoval po dlouhých 522 dnech. I díky němu vyhráli New York Rangers v první předsezonní zkoušce 3:2.

Psal se 19. duben loňského roku a New York Rangers nastoupili v play-off NHL na ledě nedalekého rivala z New Jersey, kde zvítězili v prvním klání 5:1. Pátou branku jako pojistku do odkryté klece přidal český útočník Filip Chytil, třetí centr týmu, který měl za sebou zatím životní základní část, v níž posbíral 45 bodů v 74 zápasech.

Na téměř rok a půl se ale jednalo o jeho poslední gólovou radost. Chytil se ve zbytku série neprosadil a po sedmizápasové bitvě musel kousat hořké vyřazení. Mnoho radosti mu nepřineslo ani mistrovství světa. Dnes pětadvacetiletý forvard odehrál jen dva zápasy a kvůli zlomenině lícní kosti na turnaji skončil.

„Je to zlomenina v obličeji, takže jsou zasažené všechny nervy. S tím by se ještě dalo něco dělat. Ale když se zvýšila zátěž, hlava nefungovala. Když jsem byl na ledě, měl jsem problémy s levým okem. Neustále mi cuká a píchá mi v něm. Musel jsem ho neustále zavírat,“ popisoval tehdy odchovanec Zlína v rozhovoru pro deník Sport.

Následovala rekonvalescence, odpočinek přes léto a další start v NHL. Jenže tentokrát jen hodně nakrátko. Chytil odehrál jen jednu přípravu, v úvodu ročníku stihl naskočit do deseti zápasů a po srážce s Jesperem Fastem z Caroliny pro něj hokejové radovánky na dlouho skončily. Verdikt? Čtvrtý otřes mozku za šest let v nejlepší lize světa. „Tohle už se ani netýká hokeje, ale spíše kvality života. Je pro něj těžké vrátit se na led a cítit se dobře. Jde o holé zdraví, jde to mimo hokej,“ uvedl tehdy k situaci zámořský novinář Vince Mercogliano.

Asi každému českému fanouškovi se tehdy vybavil osud Jakuba Voráčka, který musel parádně rozjetou kariéru předčasně uzavřít právě kvůli potížím po opakovaných otřesech mozku. A zdaleka nebyl první ani poslední.

„Byly to nejtěžší tři měsíce mého života a nebylo to snadné pro moji rodinu, nejbližší lidi a samozřejmě ani pro celou organizaci New York Rangers. Musíme ale zůstat pozitivní i v těchto těžkých chvílích a myslet na to, co je před námi. Děkuji všem za hezké zprávy. Vrátím se silnější než dřív,“ vzkázal na konci letošního ledna Chytil, když už bylo jasné, že do ročníku nezasáhne.

Krok za krokem do sezony

Řeč ovšem nakonec byla jen o základní části. Chytil se nečekaně zapojil do tréninku už během dubna a v play-off se vrátil do akce – symbolicky znovu proti Carolině. „Ještě to není Filip, co byl připravený na začátku sezony, ale jsem zpátky,“ hlásil český útočník, jenž stihl ve vyřazovacích bojích nastoupit do šesti klání.

Přesto nad ním i přes léto dál visel otazník. Zvládne se po nevyzpytatelném zranění vrátit zase naplno? „Měl celé léto na přípravu a vrátil se ve skvělé formě. Na ledě vypadá výtečně. Už u něj nejsou vůbec žádná omezení, dokonce si myslím, že přesně naopak,“ vykládal novinářům na začátku přípravy trenér týmu Peter Laviolette.

„Doufám, že odehraju co nejvíc přípravných zápasů, protože jsem nenastupoval od 3. listopadu. Hrál jsem jen šest zápasů play-off a tam jsem ukázal jen tak deset procent toho, čeho jsem schopný. Doufám, že si v prvním zápase připomenu herní věci a půjdu krok za krokem každým utkáním až do prvního zápasu sezony,“ komentoval situaci sám Chytil.

Kroků nakonec stačil hned v prvním utkání udělat několik. V bostonské TD Garden byl od úvodu hodně vidět a už v první třetině svou přesilovkovou trefou otočil vývoj utkání na stranu Rangers. Třešničkou na výkonu pak byla gólová akce u rozhodující branky. Chytil ve vlastním obranném pásmu obral o puk soupeře, pak individuálně proklouzl do třetiny Bruins a přihrávkou na pravou stranu připravil gól zakončujícímu Alexi Belzileovi.

Vzkaz do hokejového světa? Filip Chytil je zpátky.