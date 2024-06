Ani druhý nabídnutý mečbol nestačil hokejistům Floridy k tomu, aby dotáhli slibně rozjetou cestu vyřazovacími boji až k věhlasnému Stanley Cupu. Edmonton v pátém finále play-off odvrátil další nepříjemnou situaci, na ledě Panthers vyhrál 5:3 a v sérii prohrává už pouze 2:3 na zápasy. Důležité vítězství režíroval především kapitán Connor McDavid, který se v utkání blýskl hned čtyřmi kanadskými body.

Kanadská superstar a kapitán Edmontonu Connor McDavid. | Foto: Profimedia

Edmonton odletěl na Floridu povzbuzený vysokým domácím vítězstvím 8:1 a skvělé psychické rozpoložení potvrdil i na ledě Panthers. Oilers poslal v šesté minutě do vedení Connor Brown, jenž v oslabení vystihl na obranné modré čáře nahrávku Brandona Montoura a v samostatném úniku skvělým bekhendovým blafákem poslal hosty do vedení.

V úvodu druhé třetiny Oilers odskočili do tříbrankového náskoku. V přesilovce nejprve udeřil nejlepší střelec vyřazovacích bojů Zach Hyman, jenž v pátém zápase finále ukončil čekání na gól, a v čase 25:00 zvýšil už na 3:0 kapitán McDavid.

Nejproduktivnější hráč play-off se svým druhým bodem v zápase dostal na hranici 40 bodů, kterou dosud překonali jen Wayne Gretzky (1985, 1988 a 1993) a Mario Lemieux (1991). V letošních vyřazovacích bojích si McDavid připsal už 42 bodů (8+34), což je čtvrtý nejlepší výkon v historii.

Obrovský tlak domácích utnul až hrdina McDavid

Panthers ve zbytku zápasu převzali iniciativu a stupňovali tlak. Na branku Matthewa Tkachuka odpověděl přesným zásahem veterán Corey Perry, poté ale domácí zabrali a díky brankám Evana Rodriguese a Olivera Ekmana-Larssona se dostali se na dostřel.

A pak se začaly dít věci. Domácí ve snaze vyrovnat pátý finálový duel hráli přes dvě minuty bez brankáře a v obranném pásmu Oilers se rozjel nevídaný tlak. Hosté naopak měli dvě příležitosti trefit odkrytou klec, nicméně nejpre Jänmark orazítkoval tyč a o chvíli později zase předvedl obětavý skok domácí útočník Tkachuk.

Florida byla skutečně blízko, poslední slovo měl ale opět Connor McDavid. Kapitán Oilers gólem do prázdné branky pečetil výhru 5:3 a podruhé za sebou v jednom zápase zaznamenal čtyři body. Edmonton tak udělal další důležitý krok k tomu, aby jako druhý tým v historii otočil finálovou sérii ze stavu 0:3 na zápasy.

Sestřih pátého finále Stanley Cupu:

Zdroj: Youtube

„Byla to zásluha všech,“ pronesl po utkání hrdina McDavid. „Speciální týmy si vedly skvěle, oslabení, k tomu není co dodat. Prostě totální týmový výkon odshora až dolů,“ těšilo kapitána Oilers.

Právě tvrdá práce celého týmu bude hrát podle kanadské superstar velkou roli i ve zbytku finálové série. „Pořád jsme věřili, že to zvládneme. Ale je to jen jeden zápas. Žijeme, vracíme se do Alberty, kde nás čeká další utkání před našimi fanoušky. Je skvělé, že se nám to povedlo. Uvidíme, co se stane,“ zakončil.

Edmonton tak stále žije a nadále věří v zázračný finálový obrat. Série se nyní za stavu 3:2 pro Floridu přesouvá do kanadské Alberty, kde se v noci na sobotu odehraje duel číslo šest.