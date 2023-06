Nejlepší z nejlepších. Kanadský útočník Connor McDavid suverénně ovládl slavnostní galavečer NHL, v rámci kterého se předávaly individuální ceny za výkony v uplynulé sezoně. Kapitán Edmontonu získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže v hlasování Asociace profesionálních hokejových novinářů a kromě toho ovládl i další tři prestižní ankety. To českému kanonýrovi ve službách Bostonu Davidu Pastrňákovi trofej navzdory životní sezoně opět unikla.

Kanadská superstar Connor McDavid ovládl letošní předávání cen NHL. | Foto: Profimedia

Jméno rodáka z Havířova se objevilo mezi trojicí finalistů na slavnou Hart Trophy a rovněž Ted Lindsay Award, na které se hlasováním podílí samotní hokejisté. Pastrňáka nakonec zámořští novináři zvolili druhým nejlepším hráčem uplynulého ročníku za velkou louží, v anketě získal úctyhodných 1053 bodů. Na celkové vítězství to ovšem (zdaleka) nestačilo.

Tradiční galavečer NHL, na který už ve čtvrtek naváže vstupní draft mladých talentů, se stal úspěšným i pro další členy bostonské organizace. Navzdory brzkému konci ve vyřazovacích bojích získal cenu pro nejlepšího trenéra sezony Jim Montgomery, jenž dovedl Bruins k historickému počtu vítězství v základní části.

Pád Bostonu i genialita Paláta? V zámoří takové hráče zbožňují, říká expert

„Pro ty, kteří za vás bojují, se můžete změnit. Můžete ovlivnit změnu, ale nikdy to nezvládnete sami. Potřebujete tým a lidi okolo sebe. A já bych to nezvládl bez své rodiny,“ řekl Montgomery v emotivním projevu na pódiu v nashvillské Bridgestone Areně, při kterém nechal vzpomenout rovněž na své někdejší problémy s alkoholem. „Nevěděl jsem, jestli ještě někdy budu vůbec trénovat…Cítím obrovskou vděčnost,“ dodal.

Další zlatý večírek pro krále Connora

Nejlepším brankářem soutěže byl zvolen další člen vítězného celku v základní části Linus Ullmark a kapitán Bruins Patrice Bergeron zase ovládl již pošesté v kariéře Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka. Kvůli brzkému přivítání nového potomka do rodiny se však slavnostního předávání osobně nezúčastnil. „Omlouvám se, že jsem dnes večer nemohl být s vámi,“ vzkázal útočník prostřednictvím videa.

Mezi obránci tentokrát kraloval Erik Karlsson ze San Jose, jenž si pro Norris Trophy dokráčel již potřetí v kariéře. A právě urostlý švédský zadák byl společně s Davidem Pastrňákem součástí užšího výběru na Ted Lindsay Award. Cenu pro nejlepšího nováčka si vzápětí převzal mladý útočník ve službách Seattlu Matty Beniers.

Padající kometa mezi mladými hvězdami? Nad Šalém se před draftem snáší otazníky

Ocenění vůdčí osobnosti nesoucí název po legendárním útočníkovi Marku Messierovi získal tahoun Tampy Steven Stamkos, strůjce nedávné dominance organizace z východního pobřeží. „Viděl jsem seznam nominovaných i minulé vítěze a je opravdu těžké popsat, co to pro mě znamená. Řeknu snad jenom to, že jsem velmi hrdý na všechno, co jsme v Tampě dokázali,“ pronesl na pódiu.

Lady Byng Trophy pro hokejového gentlemana převzal podruhé v kariéře slovinský špílmachr z Los Angeles Anže Kopitar a Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji obdržel pro letošní rok obránce Pittsburghu Kris Letang, jehož doprovázel na slavnostním vyhlášení syn Alex.

Celý galavečer ovšem patřil kanadské superstar Connoru McDavidovi, který se na pódiu nashvillské arény objevil hned čtyřikrát. Nejprve si již popáté v kariéře vyzvedl Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL a jen o malou chvíli později si pro změnu odnášel také Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce.

Také vyvrcholení celé akce si nakonec podmanil šestadvacetiletý kanadský kapitán Oilers. Získal totiž Ted Lindsay Award i Hart Memorial Trophy, cenu pro nejužitečnějšího hráče dle hlasování Asociace profesionálních hokejových novinářů. V ostře sledované anketě porazil druhého Davida Pastrňáka suverénně o 898 bodů.

„Samozřejmě si uvědomuji, co všechno tyto trofeje znamenají v tom obrovském schématu naší hry. Dokázat to několikrát pro mě znamená opravdu hodně,“ řekl McDavid. Tomu osobně předala Hart Trophy rodina velkého fanouška Oilers Bena Steltera, který zemřel loni v srpnu na rakovinu mozku ve věku pouhých šesti let.

A kanadská hvězda měla pochopitelně na krajíčku. „Bylo to opravdu překvapení a samozřejmě velice emotivní okamžik. Všechno, čím si prošli, zjevně nám chybí náš kamarád Ben, ale Ben Stelter Fund dělá skvělou práci, aby udržoval jeho památku stále naživu,“ dodal a vyslechl si aplaus zaplněné arény.

Přehled vítězů individuálních cen NHL v sezoně 2022/23:



Hart Memorial Trophy (nejužitečnější hráč podle novinářů): Connor McDavid (Edmonton)



Ted Lindsay Award (nejužitečnější hráč podle hráčů): Connor McDavid (Edmonton)



Vezina Trophy (nejlepší brankář): Linus Ullmark (Boston)



James Norris Memorial Trophy (nejlepší obránce): Erik Karlsson (San Jose)



Calder Memorial Trophy (nejlepší nováček): Matty Beniers (Seattle)



Frank J. Selke Trophy (nejlépe bránící útočník): Patrice Bergeron (Boston)



Jack Adams Award (nejlepší trenér): Jim Montgomery (Boston)



Lady Byng Memorial Trophy (hokejový gentleman): Anže Kopitar (Los Angeles)



Bill Masterton Memorial Trophy (vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji): Kris Letang (Pittsburgh)



Mark Messier Leadership Award (pro vůdčí osobnost): Steven Stamkos (Tampa)



King Clancy Trophy (za vůdčí schopnosti a humanitární činnost): Mikael Backlund (Calgary)



Willie O'Ree Community Hero Award (pozitivní vliv na komunitu, kulturu či společnost skrze hokej): Jason McCrimmon a Dean Smith



Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč základní části NHL): Connor McDavid (Edmonton).



Maurice Richard Trophy (nejlepší střelec): Connor McDavid (Edmonton)



William M. Jennings Trophy (pro brankáře z týmu, který v základní části NHL obdržel nejmenší počet branek): Linus Ullmark a Jeremy Swayman (Boston)