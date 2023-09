Slovutná NHL poprvé expandovala na jižní polokouli. U historického okamžiku byli i Češi. V australském tenisovém chrámu Roda Lavera v Melbourne se v rámci Global Series dvakrát střetli hokejisté Arizony a Los Angeles. Obě utkání se hrála ve skvělé atmosféře před vyprodanou arénou.

Zprava Jakub Vrána ze St. Louis a Peter Diliberatore z Arizony. | Foto: ČTK/AP/Christine Tannous

Hokejisté Los Angeles vrátili v přípravném utkání před novým ročníkem NHL v Melbourne Arizoně sobotní porážku 3:5 a zvítězili v duelu Global Series 3:2. Podílel se na tom i český gólman David Rittich, který se postavil do branky Kings na závěrečnou třetinu místo Cama Talbota za stavu 0:1 a po obratu na 3:1 inkasoval z 12 střel jednou až 17 sekund před koncem. Za Coyotes odchytal celý zápas Karel Vejmelka a obdržel z 35 pokusů dva góly. V prvním utkání se do branky Kings dostal ve třetí třetině i David Rittich.

Rod Laver Arena, dějiště tenisového Australian Open, byla i na odvetu stejně jako v sobotu vyprodaná 13.188 diváky. Druhé vystoupení NHL na jižní polokouli bylo dlouhou dobu brankově chudší než premiéra o den dříve. Všichni si australské dobrodružství užili.

„Atmosféra byla neuvěřitelná,“ rozplýval se brankář Kings Cam Talbot. „Mít dva vyprodané zápasy po sobě, navíc odpoledne, to je docela neuvěřitelné.“

„Bylo tady mnohem víc hokejových fanoušků, než jsem čekal. Vidět všude takové množství dresů a fanoušků, to, jak lidé fandili a všechno, myslím, že to bylo… Docela hustý není dost silné slovo. Myslím, že to pro mě bylo úžasné vidět. To jsem nečekal,“ řekl třenér Coyotes Andre Tourigny.

Arizona sestavila tři týmy

Coyotes dostal do vedení ve 12. minutě v přesilové hře Barrett Hayton. Po 51 sekundách třetí třetiny poprvé inkasoval také Vejmelka, jehož překonal v přesilovce z pravého kruhu po přihrávce Kevina Fialy Adrian Kempe. Skóre otočil ve 48. minutě střelou od modré čáry Jacob Moverare.

V čase 59:20 zvýšil při power play opět Kempe, který v Melbourne za dva dny skóroval celkem třikrát. V závěru ještě přišel o čistý štít také Rittich, protože z brankoviště usměrnil přihrávku Michaela Carconea Travis Dermott.

NHL Global Series v Melbourne:

Kádr Arizony se rozdělil celkově na tři části a sehrál tři duely, dva z nich v Severní Americe se St. Louis. V utkání, které hostili Blues, vyhráli domácí 3:2 a asistencí k tomu přispěl český útočník Jakub Vrána. V 34. minutě po jeho pasu zvýšil švédský útočník Oskar Sundqvist na 2:0.

Za Coyotes snížil v závěru na rozdíl jediného gólu slovenský útočník Miloš Kelemen, jenž zamířil do Arizony loni z Mladé Boleslavi. Za poražené nastoupil i jeho krajan Patrik Koch. Před podpisem smlouvu s Coyotes měl po třech sezonách ve Vítkovicích původně vyztužit obranu mistrovského Třince.

Ve Wichitě Coyotes proti St. Louis uspěli a vyhráli 5:1. Z vítězství se radoval i útočník Jan Jeník, který těsně před začátkem přípravného kempu uzavřel s Arizonou novou roční dvoucestnou smlouvu. Hattrickem zazářil Josh Doan, jednadvacetiletý syn někdejšího kapitána Phoenixu a Arizony Shanea Doana.