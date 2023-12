Český hokejový útočník David Pastrňák pomohl gólem a dvěma nahrávkami Bostonu k výhře nad Torontem 4:3 v prodloužení a posunul se už na druhé místo ligové produktivity. Dvěma body se blýskl také obránce Filip Hronek, jenž připravil dvě branky Vancouveru při vítězství 4:3 na ledě Calgary. Uspěla rovněž Carolina, která i díky dvěma asistencím Martina Nečase smetla Buffalo vysoko 6:2.

Český útočník David Pastrňák sestřelil Detroit dvěma brankami. | Foto: Profimedia

Boston v Torontu ztratil dvoubrankové vedení, i přes to se nakonec radoval z výhry 4:3 v prodloužení. Skóre zápasu otevřel svou 14. trefou v ročníku kanonýr David Pastrňák. Na 2:0 zvýšil po nahrávce českého forvarda obránce Kevin Shattenkirk, Toronto ale dvoubrankové manko smazalo.

Ve třetí části vrátil Bruins vedení Trent Frederic, i na jeho branku však Maple Leafs odpověděli. Šest sekund před závěrečnou sirénou srovnal svou druhou trefou v zápase Auston Matthews. Prodloužení po Pastrňákově asistenci rozhodl Brad Marchand, jenž Bruins zařídil druhé vítězství za sebou.

„Udělal to skvěle. Jsem za něho nesmírně šťastný, byl to pro něj velký gól. Věděl jsem, že se brankář vrací, tak jsem to poslal na Marchyho (Brada Marchanda) a doufal, že to zvládne. A povedlo se,“ popsal vítěznou trefu Bostonu tříbodový Pastrňák.

„Vítězství si velice vážíme. Je to jeden z našich největších soupeřů, člen Original Six, navíc v sobotu večer. Není nic lepšího než to. Vždy je zábavné vyhrávat, obzvlášť v takových zápasech,“ dodal aktuálně druhý nejproduktivnější hráč celé NHL.

Carolina smetla na domácím ledě Buffalo 6:2 a posunula se tak na páté místo tabulky Východní konference. Český forvard Martin Nečas připravil dvě branky Hurricanes, vylepšil svou sezonní bilanci na 17 bodů a je čtvrtým nejproduktivnějším Čechem v NHL.

Druhé místo mezi českými hokejisty však nadále drží obránce Filip Hronek, jenž dvěmi nahrávkami pomohl Vancouveru k výhře nad Calgary 4:3. Český zadák je s 25 body za dva góly a 23 asistencí čtvrtým nejproduktivnějším bekem v celé zámořské soutěži.