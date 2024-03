Po dvou letech se v Praze znovu představí nejslavnější hokejová soutěž světa. V zápasech NHL se v české metropoli už letos 4. a 5. října představí hokejisté Buffala Sabres a New Jersey Devils. Čeští fanoušci tak můžou na vlastní oči vidět hned několik českých hráčů v četně Ondřeje Paláta, který už dvakrát zvedl nad hlavu Stanley Cup pro vítěze celé soutěže.

Český útočník Ondřej Palát slaví s New Jersey. | Foto: ČTK/AP/ Adam Hunger

NHL zavítá do Česka popáté v historii, naposledy v Praze hrály v říjnu 2022 San Jose a Nashville. Předtím se v O2 areně představily týmy New York Rangers, Tampa Bay, Boston, Phoenix, Philadelphia a Chicago.

V souboji Buffala a New Jersey může nastoupit několik českých hráčů v čele s dvojnásobným vítězem Stanleyova poháru Ondřejem Palátem, který obléká dres Devils. V klubu s ním působí i Tomáš Nosek, jemuž ale po sezoně končí smlouva. V Sabres jsou pod smlouvou útočníci Lukáš Rousek a Jiří Kulich.

Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru Palát teď má velkou radost z toho, že bude mít šanci hrát v Praze. „Když jsme hráli s Tampou ve Stockholmu, tak jsem viděl, jak moc to znamená pro mého dobrého kamaráda Victora Hedmana,“ řekl webu nhl.com/ cs Palát, který si v Evropě zahrál v roce 2019 v dresu Lightning. „Vždycky jsem si pak představoval, jak by to bylo super, kdybych si mohl zahrát NHL v Česku, kde by mě viděla celá rodina a všichni kamarádi. Teď se to stane a já se na to hrozně moc těším,“ řekl dvaatřicetiletý útočník.

Palát je rodákem z Frýdku-Místku, v létě mezi sezonami ale žije v české metropoli. „Praha je nádherné město. Velmi historické, ani moc velké, ani moc malé. Spousta skvělých restaurací, klubů… Pro turisty je ideální. My jsme tam dřív moc často nejezdili, protože z Frýdku-Místku to je tři a půl hodiny cesty. Ale teď tam máme bydlení, takže v létě tam trávíme dost času,“ řekl Palát.

V Praze si zahráli hokejisté San Jose proti Nashvillu:

Zdroj: Youtube

Účastník olympijských her v Soči 2014, Světového poháru o dva roky později a mistrovství světa v roce 2019 odehrál v NHL v průběhu dvanácti sezon včetně play off téměř 900 zápasů. Patří tak mezi nejzkušenější české hráče v elitní soutěži.

„Pořád platí, že někdy se musím štípnout, abych tomu věřil. Hraju NHL, stojím na modré nebo na střídačce, poslouchám hymny a říkám si: OK, vyhrál jsem dva Stanley Cupy a všechno je to super. Ale myslím, že teprve až skončím hokejem a podívám se zpátky, tak si uvědomím, jak to bylo úžasné. Není mnoho hokejistů, kteří vyhráli dva tituly a byli takhle úspěšní,“ uvedl Palát.

Zvláštním hostem česká legenda New Jersey

Mezi výrazné postavy historie New Jersey patří český útočník Patrik Eliáš, který s Devils dvakrát vyhrál Stanleyův pohár. Dres sedmačtyřicetiletého hráče visí pod stropem Prudential Center, domovské arény klubu. Eliáš bude zvláštním hostem akce "2024 NHL Global Series“.

„Spolu s Jardou Jágrem to byl můj hrdina. Ale nikdy jsem si nemyslel, že budu jako oni, protože to byly prostě superhvězdy. Já jsem potom během kariéry vzhlížel spíš k Jonathanu Toewsovi a Mariánu Hossovi - to byly taky superhvězdy, ale můj styl jim byl víc podobný. Takže jsem se snažil modelovat svou hru spíš podle nich,“ uvedl Palát.

Proti konání zápasů NHL v Praze se v minulých týdnech vyjádřil bývalý vynikající brankář Dominik Hašek. „Udělám všechno pro to, aby se u nás NHL nehrála. Nechává ve svých zápasech dál nastupovat Rusy, čímž dělá obrovskou reklamu na válku,“ řekl Hašek MfDNES.

Olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru dlouhodobě kritizuje NHL, že v ní mohou po útoku Ruska na Ukrajinu hrát ruští hokejisté. „Taky kvůli NHL umírají lidé na Ukrajině, za což by naše země byla spoluzodpovědná. Byla by hrůza, kdyby naše vláda povolila tato utkání. To se nesmí stát. Nemůžeme připustit, aby se na našem území propagovala ruská útočná válka,“ uvedl Hašek, jenž patří mezi legendy Sabres a jeho dres visí pod stropem haly KeyBank Center.

I přes svou kritiku vedení zámořské soutěže Hašek v lednu při návštěvě Buffala slavnostně zahájil ligové utkání proti Chicagu, za což se následně omluvil.

V kádrech Buffala a New Jersey aktuálně ruští hokejisté nefigurují. Pod smlouvami jsou ale Viktor Neučev, Alexander Kisakov, Nikita Novikov, Vsevolod Komarov (všichni Buffalo) a Daniil Misjul (New Jersey).

Podle současných pravidel do Česka mohou přicestovat ruští a běloruští sportovci v případě, že formálně nereprezentují své země a jsou součástí klubů. Nesmí zde ale jakkoli podporovat invazi na Ukrajinu. „Nezakazuje se účast sportovců, kteří formálně nereprezentují tyto státy a jsou třeba členy fotbalových týmů z jiných evropských zemí. Samozřejmě za podmínky, že nepoužívají symboly a nedělají nějaká politická nebo jiná vyjádření, která by podporovala ruskou agresi proti Ukrajině,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS) loni v září.

V Evropě se v příští sezoně NHL představí i hokejisté Dallasu a Floridy, kteří se 1. a 2. listopadu utkají v Tampere.