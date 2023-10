Sobotní program zámořské NHL nabídl hned 15 zápasů, ve kterých se slibně uvedli také čeští hokejisté. Kanonýr David Pastrňák se blýskl další trefou a třemi kanadskými body pomohl k výhře Bostonu na ledě Los Angeles 4:2. Gólmanský souboj krajanů zase ovládl Karel Vejmelka, jenž 32 zásahy dovedl Arizonu k vítězství 2:1 nad Anaheimem s Lukášem Dostálem. V dresu Rangers zaválel útočník Filip Chytil, gólově se prosadili také Radim Zohorna s Tomášem Hertlem.

Český útočník David Pastrňák | Foto: Profimedia

Pastrňák otevřel skóre zápasu ve 14. minutě, když se v přesilové hře prosadil ránou z levého kruhu a připsal si tak na své konto již pátý gól v sezoně. Více branek dali v probíhajícím ročníku NHL pouze čtyři hráči. Kings sice posléze srovnali zásluhou premiérové trefy Alexe Laferrierea, ale aktivnější Boston odskočil v dalším průběhu utkání na 4:1.

Poslední dvě branky Bruins vstřelil kapitán Brad Marchand po přihrávkách svého českého spoluhráče z útoku. Pastrňák, vyhlášená třetí hvězda zápasu, jej při první gólové akci našel mezi kruhy a podruhé jej pro změnu uvolnil pasem zpoza branky. U čtvrté branky navíc asistoval i další krajan Pavel Zacha.

Arizona vedla ve 35. minutě nad Anaheimem 2:0, přičemž český gólman Lukáš Dostál inkasoval obě branky z pravého kruhu. V prvním případě prošla českému gólmanovi střela Jasona Zuckera mezi tělem a rukou, při druhé gólové situaci zase trefil Clayton Keller horní roh branky.

Bezchybného Vejmelku překonal jen ve 48. minutě Frank Vatrano, který se prosadil před brankou v přesilové hře. Víc český gólman Anaheimu nepovolil a potvrdil, že má v úvodu sezony skvělou formu. Ve třech odchytaných zápasech pustil za svá záda pouze pět gólů, vychytal dvě výhry a má úspěšnost zásahů 95,1 procenta. Špatně si ovšem nevede ani Dostál, jenž si drží úspěšnost zákroků okolo 92 procent.

Rangers od deváté minuty prohrávali, ale skóre otočili i díky Filipu Chytilovi. Český útočník si první bod připsal za přihrávku napříč útočným pásmem zleva do pravého kruhu, ze kterého vyrovnal Artěmij Panarin. V závěru prostřední třetiny se po bekhendovém pasu českého útočníka prosadil zblízka Alexis Lafreniére a zvýšil na 3:1. Pojistku přidal Panarin opět po Chytilově přihrávce.

Zohorna se za důvěru odvděčil gólem

To Pittsburgh povolal Radima Zohornu z farmy do akce pouhý den před zápasem a ten se za důvěru vedení odvděčil gólem. Český útočník vyslal během necelých jedenácti minut tři střely a svou aktivitu korunoval v 57. minutě, když do branky doklepl skákající kotouč. Střelecky se prosadil rovněž kanonýr Tomáš Hertl, jehož San Jose ovšem prohrálo i páté utkání v úvodu sezony.

David Kämpf přispěl jednou asistencí k obratu Toronta, které vyhrálo 4:3 v prodloužení na ledě Tampy Bay. David Jiříček zaznamenal v NHL poprvé přihrávku, kterou pomohl Columbusu k vítězství 5:4 v prodloužení v Minnesotě. Asistence Martina Nečase nestačila Carolině, která padla v Coloradu 4:6.