„Hlavním důvodem jsou naši fanoušci, kteří dali v ohromném počtu najevo, že chtějí, aby byla sezona dokončena,“ prohlásil šéf NHL Gary Bettman, přičemž lišácky nezmínil ekonomické důvody. Zrušením play-off by liga tratila miliardy z televizních práv. Proto se má hrát i bez diváků v ochozech.

Zdroj: Deník

Jak zní plán? Základní část už se dokončovat nebude, pro sedm nejslabších týmů sezona definitivně skončila. Kvarteto premiantů z každé konference si počká na první kolo play-off, zatímco šestnáctka zbylých týmů se utká v sériích na tři vítězné zápasy v předkole. Dál už se pojede dle obvyklých pravidel.

Neobvyklé naopak je, že se vše odehraje ve dvou vybraných městech. Záhadou je také termín: hned tak se nezačne. „Je zřejmé, že budeme hrát přes léto až do brzkého podzimu,“ řekl Bettman.

Problémů zůstává víc než dost. Hráčům se třeba nelíbí, že by měli být přes dva měsíce v izolaci bez svých rodin. NHL chce hokejisty navíc každý den testovat na koronavirus, což by znamenalo až 30 tisíc vzorků. Co myslíte: stojí Stanley Cup za takové komplikace?