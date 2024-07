„Velmi jsem to podcenil a tak to taky dopadlo a pěkně jsem se vykoupal. Ale bylo to zpestření. Bylo to náročné na rovnováhu, člověk má teď větší respekt před kanoisty,“ citoval Slafkovského slovenský novinář Tomáš Prokop na svém účtu na síti X.

Hráč kanadského Montrealu si na olympijském festivalu zazávodil s triatlonistou Richardem Vargou, kterého mezi brankami porazil. Vykoupali se ovšem oba. Varga už při závodu, Slafkovský jen o chvíli později, když se v záklonu snažil podeplout jednu z tyček.

„Vystartujete a voda vás odnese opačným směrem. Vůbec to není jednoduché, je to náročný sport,“ vysekl Slafkovský poklonu všem, kteří se věnují vodnímu slalomu.

Sám sleduje olympiádu v Paříži hodně pozorně. „Olympiáda je u nás puštěná celý den. Rozhodně fandím všem našim sportovcům. Líbí se mi, že je tam tolik různých sportů, například včera jsem sledoval šerm. Sleduju i sporty, na které bych jinak nekoukal,“ rozpovídal se dvacetiletý útočník, který má podle svých slov blízko k atletice. „Už jsem to říkal dřív. Kdybych nehrál hokej, tak by mě zajímal vrh koulí,“ prozradil.

Jsem připravený na kvalifikaci

Sám Slafkovský zažil jeden z dosavadních vrcholů kariéry na olympijských hrách – ale na těch zimních. V roce 2022 v Pekingu byl součástí fantastické slovenské jízdy k bronzovým medailím a na turnaji zazářil parádními sedmi brankami v sedmi zápasech. Druhý nejlepší střelec turnaje za ním zaostal rovnou o dva góly.

Na obří úspěch, který vyvrcholil vítězstvím 4:0 nad Švédskem v boji o třetí místo, by Slováci rádi navázali na příštích zimních hrách v Itálii. Ještě předtím ale musí projít kvalifikací, aby se pod pěti kruhy vůbec představili.

„Jsem připravený reprezentovat svoji zemi na olympijské kvalifikaci, ale rozhodnutí není na mně. Vedení Montrealu Canadiens rozhodne, jestli se zúčastním. Oni musí říct, jak to vidí,“ uvedl Slafkovský směrem ke trojici zápasů, které čekají naše východní sousedy na přelomu srpna a září.

Mladý útočník, který za mořem prožil průlomovou sezonu, by ale Slovákům proti Rakousku, Maďarsku a Kazachstánu výrazně pomohl. Vždyť v uplynulém ročníku posbíral 50 bodů a rovnou o 40 si vylepšil svůj počin z první sezony. Také si hned řekl o nový kontrakt na osm let a 60,8 milionu dolarů. Ročně si tedy přijde v průměru na 7,6 milionu.

„Z nové smlouvy mám radost. Ještě jsem o tom ale do hloubky nepřemýšlel. Nejdřív musím všem ukázat, že si takové peníze zasloužím. Máme dlouhodobý plán a v blízké budoucnosti chceme podávat lepší výkony,“ prohlásil Slafkovský na konto týmu, který se v posledních třech letech neprobojoval do play off.

Sám talentovaný Slovák teď dělá vše pro to, aby to změnil. „Už jsem v plném tréninku. Každý den chodím do posilovny a na led chodím dvakrát až čtyřikrát týdně. Do Kanady se asi nebudu přesouvat před zářijovým kempem. Tak jsme se dohodli s vedením klubu,“ prozradil čtvrtfinalista z letošního světového šampionátu v Praze a Ostravě.

Slafkovský během mistrovství posbíral osm bodů za osm nahrávek ve stejném počtu utkání a byl druhým nejproduktivnějším mužem týmu, přesto se na něj snášela kritika. Po sedmigólovém představení na poslední olympiádě se od něj čekal alespoň jeden vstřelený gól. Jak ale Slafkovský předváděl během celé sezony v NHL, před sebou má velkou budoucnost, v níž na něj Slovensko bude spoléhat.