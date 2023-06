Kdybyste před pár desítkami let v libovolném kanadském baru vykládali, že tým z Las Vegas jednou vyhraje Stanley Cup (a ve finále porazí soupeře z Floridy), zřejmě byste dostali flaškou přes hlavu a pak by vás odvezli do blázince. Jenže svět se mění a NHL s ním. „Město hříchu“ je pro hokejový klub v mnoha ohledem ideálním sídlem. Golden Knights tak mají výsledky, o kterých se tradičnějším baštám tohoto sportu může jen zdát.

Hokejisté Vegas Golden Knights slaví zisk Stanley Cupu | Foto: Profimedia

V raně křesťanském pojetí bývala poušť místem asketického odloučení od světa, kam odcházeli poustevníci, aby unikli světskému mámení.

Kapitalistická Amerika (za výrazného přispění organizovaného zločinu) tento model úspěšně převrátila: z pouště udělala místo, kam se jezdí za zábavou. A dala mu jméno Las Vegas.

Noční život, hazard, okázalý luxus a krásné ženy – to všechno je pro „město hříchu“ v Mohavské poušti typické. Ale pokud jde o sport, ten už charakteristické pověsti Las Vegas odpovídá méně. Nějak k onomu blyštivému centru zábavy nesedí. Asi jako kdyby někdo z výše zmíněných poustevníků přišel do kasina a vsadil si dolar na černou.

Přesto je teď pouštní výspa hazardu sídlem čerstvých vítězů Stanley Cupu. Tedy trofeje, která má kořeny daleko odtud na zamrzlých kanadských jezerech a zasněžených plání. Svědčí to o tom, jak moc se změnila NHL a jak moc se změnil celý profesionální sport. Protože Las Vegas je pro něj – byť se to nezdá – ideálním domovem.

Geniální předpověď pana majitele

„Tenhle tým jsme dávali dohromady s cílem vyhrát pohár do šesti let,“ řekl po vítězném pátém finále proti Floridě Bill Foley, majoritní vlastník Vegas Golden Knights a vášnivý bojovník za vznik hokejového klubu v tak nepravděpodobné destinaci, jakou je Nevada. Teď tento bohatý finančník a právník zvedl nad hlavu Stanley Cup.

„Plán je do tří let se dostat do finále a do šesti let to celé vyhrát,“ říkal Foley už v létě 2016, kdy nový tým ještě ani neexistoval. Leckdo kroutil hlavou, ale NHL mu skutečně odklepla jedno nové místo v lize. A stal se zázrak. Golden Knights se hned v premiérové sezoně (2017/2018) probili do finále play-off. V něm sice nestačili na Washington, ale i tak to byla senzace.

Od té doby se Zlatí rytíři zařadili mezi širší elitu ligy, ve vyřazovacích bojích scházeli jen jednou. A letos se přes Winnipeg, Edmonton a Dallas znovu dostali do finálové série, v níž nedali moc šancí Floridě. „Vím, že se mi lidé smáli, když jsem před pár lety mluvil o Stanley Cupu. Ale kluci v kabině si to pamatovali, bojovali za to a zvládli to,“ řekl dojatý Foley.

Elvisova paruka stmeluje partu

Golden Knights byli prvním klubem z velké profesionální ligy, který se usídlil v Las Vegas. A uspěli. Mají krásnou halu, diváci chodí ve velkém, a rozhodně nejde jen o jednu z mnoha atrakcí pro turisty, které už omrzela ruleta. Vnímají to i hráči.

„Když se v hale ozve výzva, aby fandili všichni turisté, je to spousta křiku. Ale když pak řeknou ‚A teď místní!‘, celá hala málem exploduje. To je dobrý ukazatel, jak zdejší lidé vnímají klub,“ popsal pro LA Times obránce Alec Martinez.

Hokejisté Vegas Golden Knights se slavným pohárem:

Atmosféra bývá bouřlivá, při finále Stanley Cupu doslova karnevalová, ale hodně se liší od tradičních hokejových bašt v Kanadě a na severovýchodě USA. Tam nenajdete tanečnice, které na sobě mají masivní péřové čelenky s logem klubu (a kromě toho už nic moc dalšího). Tam nenajdete rytíře v plné zbroji, a už vůbec ne imitátory božského Elvise Presleyho.

Zábavy se účastní i hokejisté Golden Knights. Ti dostávají za vydařené výkony „trofeje“ v podobě boxerských mistrovských pásů či kovbojského sombrera, v kabině jsou nejlepší hráči zápasu odměňováni elvisovskou parukou a okázale nevkusnými slunečními brýlemi. „Elvis je podle mě pro Vegas typický. A je sranda to nosit. Myslím, že to stmeluje partu,“ řekl útočník Jack Eichel.

Ano, je to show. Drsní kanadští lamželezové, kteří kdysi vytvářeli stroze chlapáckou slávu NHL, by se asi hodně divili. Jenže v Las Vegas to funguje. Jak po sportovní stránce (zisk Stanley Cupu je důkazem, který nevyvrátíte), tak i po stránce obchodní. A ta dnes rozhoduje.

Luxus dvacet minut od domova

Příklady táhnou, takže po hokejových Golden Knights v NHL následovali v roce 2018 basketbalistky Aces v ženské NBA (mužská NBA ve městě alespoň pořádá populární Letní ligu) a o dva roky později tým amerického fotbalu Raiders v NFL. V blízké budoucnosti se do Las Vegas přestěhují i baseballisté Oakland Athletics v MLB. Město je i sídlem hlavního štábu bojovnické UFC. To o něčem svědčí.

„Když jsme přišli, chtěli jsme se hrdě hlásit k tomu, že hrajeme v Las Vegas. Neskrývali jsme to, neříkali jsme, že jen hrajeme tradiční hokej na odlišném trhu. Vzniklo netradiční představení na netradičním trhu,“ řekl klubový viceprezident Nate Ewell. Mezitím byla NHL rozšířena ještě o klub ze Seattlu, kde je hokej přece jen víc doma.

Odměna za Stanley Cup? Striptýzový klub nabídl hokejistům Vegas nevšední prémii

Město v poušti je i příjemným místem k životu, protože filmy o kasinech, přestřelkách a drogových dealerech realitu přece jen poněkud zkreslují. Martinez, který přišel z Los Angeles, města obřích dopravních zácp, s úsměvem líčí, jak si může kdykoli zajít na večeři do michelinské restaurace, navštívit představení a být za dvacet minut doma: „Co víc si přát? Je neuvěřitelné moci tady hrát.“

Las Vegas – domov vítězů Stanley Cupu. Co by ještě před deseti dvaceti lety znělo jako špatný vtip, dnes dává smysl.