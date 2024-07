Filip Ardon dnes 14:00

Na hokejové mistrovství světa do Prahy přiletěl bez jistoty smlouvy v NHL pro příští sezonu a po finálovém zápasu mohl juchat s pohárem na ledě. Cena českého útočníka Martina Nečase tím ještě o něco vzrostla a hlasitě se hovořilo o jeho výměně z Caroliny. K té ale dosud nedošlo a rodák z Nového Města na Moravě pomalu ale jistě míří k soudu, kde by měl v arbitráži bojovat o co nejlepší podmínky svého nového kontraktu.