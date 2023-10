V úterý večer se za mořem definitivně rozběhla další sezona prestižní NHL. Tentokrát s nepříliš bohatým českým zastoupením, ale zato s řadou zajímavých příběhů a také generačním talentem Connorem Bedardem. A právě okolo osmnáctiletého kanadského klenotu je zejména v úvodu nového ročníku pořádně dusno. „Ten všudypřítomný mediální zájem se však dá naprosto chápat,“ pronesl v rozhovoru pro Deník hokejový expert a podcaster Matěj Hejda. Jak si poradí Pastrňákův oslabený Boston a kdo z krajanů letos takříkajíc vystřelí?

Kanadský supertalent Connor Bedard si střihl premiéru v NHL proti legendárnímu Sydneymu Crosbymu. | Foto: Profimedia

Zámořský hokejový kolotoč se nám opět roztočil. Bude důvod jej zase hltat plnými doušky?

Pro člověka, který má rád hokej a dění v NHL, určitě ano. Říjen je v tomto ohledu velice vděčným měsícem, sezona se teprve rozjíždí, obecně panuje optimismus a na své si tak přijdou fanoušci všech zámořských celků. I těch, u nichž se třeba neočekává žádný zběsilý útok na Stanley Cup. Takže zejména ze začátku ročníku se důvody pro hltání hledají poměrně snadno.

Jaké budou tentokrát ty největší příběhy, které přitáhnou fanoušky na stadiony či k televizním obrazovkám?

Myslím si, že ten hlavní příběh sezony se vyprofiloval hned po dvou utkáních Chicaga. Řeč je samozřejmě o debutující jedničce uplynulého draftu Connoru Bedardovi, z mého pohledu zcela pochopitelně nejsledovanější hráč posledních dní. Někde jsem se doslechl, že to s ním v zámoří trochu přehání, já si to ale nemyslím. NHL má ve srovnání s dalšími sportovními konkurenty velký problém s marketingem, takže přítomnost takového talentu přijde rozhodně vhod.

Bedard roztočil zámořský kolotoč. I s Mrázkem pomohl Chicagu k prvnímu vítězství

Může to být skutečně jeden nadstandartní osmnáctiletý šikula, který přiláká potenciální zájemce ke sledování NHL?

Samozřejmě, přesně to je také cílem. Je to generační talent, hráč, který může na konci své kariéry patřit k těm historicky nejlepším. Do toho pochopitelně úsměvná spojitost se současnou ikonou NHL McDavidem, jenž nosí stejné křestní jméno. A vůbec bych se nedivil, kdyby právě tito dva byli společně za pár let na úplném vrcholu zámořské soutěže. Takže ten všudypřítomný mediální zájem se dá naprosto chápat. První vzájemný zápas dvou Connorů bude marketingové ohromně zajímavý. Snad toho NHL dokáže naplno využít.

Věříte tomu, že Bedard vydrží toto tempo po celou dobu náročné sezony?

Pokud se nezraní, tak ano. Už na konci druhého utkání tam škaredě naletěl do mantinelu, to nevypadalo vůbec dobře. Objevují se názory, že musí ještě zesílit, což je naprosto pochopitelné. Jedná se o osmnáctiletého kluka, který si bude muset na měření sil s výrazně zkušenějšími protihráči postupně zvykat. Na druhou stranu je to jeden z nejlépe fyzicky připravených nováčků v historii NHL. Necháme se překvapit.

Zajímavý příběh se rozhodně rozepíše také kolem české hvězdy ve službách Bostonu Davida Pastrňáka, nemám pravdu?

A to nejen okolo něj, ale celého Bostonu. Klub před sezonou výrazně oslabil, nicméně se pořád nabízí otázka, o kolik ten tým bude vlastně slabší. Podobně lákavé bude sledovat i Buffalo, které si po letech bez play-off říká o poměrně velkou pozornost. S velice zajímavým kádrem a rovněž českými mladíky Jiřím Kulichem a Lukášem Rouskem, pro něž není povolání do prvního týmu vůbec nereálné. A takhle bychom samozřejmě mohli pokračovat dále.

Co obhájci Stanleyova poháru z Las Vegas, podaří se jim v Západní konferenci opět dojít až před brány velkého finále?

Šance mají rozhodně velké. Je to tým vystavěný zejména na play-off, o čemž jsme se také v loňské sezoně přesvědčili. Jejich dominance při cestě za pohárem byla velká. Tým mají téměř stejný, jen je zase o rok starší. Do karet jim budou hrát velké zkušenosti, nicméně všichni dobře víme, jak je v NHL složité obhájit titul. Navzdory nedávným úspěchům Pittsburghu či Tampy. Vegas řadím do nejužšího okruhu favoritů, ale momentálně bych si nejspíš vsadil na jinou organizaci.

Kdo je tedy ve vašem seznamu hladovějším adeptem na zisk poháru?

Třeba Carolina, která pokud pořídí do svých řad ještě jednoho špičkového střelce, tak bude mít úplně všechno. Nelze však opomenout ani Edmonton, každoročního favorita na papíře. S aktuálním kádrem okolo McDavida s Draisaitlem se tomu moc nejde divit. Colorado, Dallas jsou hodně silné týmy. A nebál bych se zmínit ani New Jersey, které se mi líbilo už v loňském ročníku. Tam je snad jediný problém v brankovišti, kde figuruje také česká stopa Vítek Vaněček.

Jak těžké to letos bude mít David Pastrňák bez person jako David Krejčí či Patrice Bergeron?

Začal velice dobře, musím ale pochválit i krajana Pavla Zachu, který udělal za poslední rok a půl obrovský posun. Legendy formátu Krejčího s Bergeronem asi úplně nenahradí, ale pokud spolu vydrží v jedné formaci, tak to může zafungovat. Boston však bude slabší, to si nemusíme nic nalhávat. Zodpovědnost Pastrňáka v útoku bude výrazně větší, aniž bych jakkoliv pochyboval o tom, že se stejně dokáže prosadit. Myslím si, že zbytek nám ukáže až čas.

Start ve velkém stylu. Pastrňák odšpuntoval desátou sezonu v NHL dvěma brankami

Máte vyhlédnuté i další české příběhy za velkou louží?

Nejzajímavější pro mě nejspíš bude Dominik Kubalík v Ottawě. Po sezoně mu končí smlouva, bude z něj nechráněný volný hráč, takže uvidíme, co mu přinese sezona v novém dresu. V Detroitu si to úplně nesedlo, teď je však před ním další zajímavá výzva, v rámci níž by měl dostat snad hodně prostoru. Podobná situace panuje také u Martina Nečase. Jsem zvědavý, jak se mu podaří navázat na skvělou loňskou sezonu. Ale pak už jsou pro mě zajímaví hlavně naši mladíci – David Jiříček, Jirka Kulich a další.

Brankáři, další velké každoroční téma. Komu z krajanů letos věříte nejvíce?

Jednoznačného favorita nemám, každopádně momentálně bych si asi vsadil na Karla Vejmelku v Arizoně. Ale pojďme si upřímně říct, že teď nemáme žádného elitního českého brankáře na světové úrovni. Pořád věřím Pavlovi Francouzovi, ale jeho trápí velké zdravotní problémy. Skvělý brankář je také Dan Vladař, ten to má ale z pozice dvojky Calgary těžké. Vítkovi Vaněčkovi zase vloni parádně sedla základní část. Chytá v silném týmu, nicméně v play-off to bylo slabé.

I přes to všechno je pohled na stále klesající počet českých hráčů v NHL velkým varovným prstem, viďte?

Varovný prst to je už takových deset let minimálně. Počet českých hráčů v zámoří se postupně snižuje, to není žádné tajemství. Nicméně i když jich je nyní na startu sezony opravdu málo, pořád věřím tomu, že se v průběhu sezony dostaneme na číslo okolo třicítky. Já jsem však v tomto poměrně optimista. To pomyslné dno už máme snad úspěšně za sebou a naopak teď vidím na cestě několik potenciálních hráčů, kteří by mohli mít vliv aspoň na malinký vzestup.