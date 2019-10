A o slovo se hlásí další várka mladých a nadaných. Velké věci se očekávají od Martina Nečase v Carolině Hurricanes. O místo v nabité sestavě úřadujícího finalisty Stanley Cupu Bostonu Bruins se pokouší Jakub Zbořil. Ale začněme jinde.

HÁJKŮV LES NA MANHATTANU

Na debut si Libor Hájek v NHL počkal déle, než se mu líbilo. Ale stálo to za to. Naskočil do pěti duelů a vstřelil i premiérový gól. Start snů? Ano i ne. Jelikož pár momentů po brance si urval rameno a skončila mu sezona. „Chvíli jsem se radoval a následně jsem brečel,“ vzpomínal jedenadvacetiletý zadák New Yorku Rangers.

Libor Hájek (New York Rangers)

- Odehrané zápasy: 4 ze 6

- Asistence: 1

- Bilance +/-: +2

- Střely: 4

- Bodyčeky: 3

- Zblokované střely: 4

- Ztracené puky: 4

- Trestné minuty: 2

- Průměrný čas: 19:36 minut

Jenže i za tu krátkou dobu stihl udělat dojem. „Do jeho hry jsem se zamiloval,“ řekl legendární švédský brankář Henrik Lundqvist.

„Slov, jež vyslovil, si od něj nesmírně cením. Jen tak někoho nechválí,“ považoval si Hájek.

A už střádal plány na další sezonu. „Cíl je jasný, prosadit se nastálo v NHL. Chci zůstat nahoře. Žádná farma,“ měl jasno bývalý hráč Komety.

V přípravě dokázal, že nemluvil do větru. Prezentoval se skvělými výkony, kterými zaujal a ročník začne v New Yorku. „Líbí se mi jeho charakter i to, jak hraje. Nebojí se jít dopředu,“ chválil Hájka generální manažer Rangers Jeff Gorton.

ZBOŘIL V MEDVĚDÍ NADĚJI

Jakub Zbořil (Boston Bruins)

- Odehrané zápasy: 4 ze 6

- Body: 0

- Bilance +/-: 0

- Střely: 7

- Bodyčeky: 6

- Zblokované střely: 0

- Ztracené puky: 4

- Získané puky: 3

- Trestné minuty: 6

- Průměrný čas: 18:48 minut

Stejné ambice jako Hájek, tedy prosadit se trvale do NHL, má i Jakub Zbořil. Třináctý hráč draftu 2015 si taky jako jeho kolega na debut v NHL počkal. V poslední sezoně naskočil do dvou duelů, ale následně putoval zpět na farmu. „Pokud bych dostal víc prostoru, prosadím se,“ věřil brněnský rodák Zbořil.

Před začátkem nového ročníku se do Bostonu vydal dřív, aby se předvedl. Jde mu o dost. Odtikává mu poslední rok nováčkovské smlouvy s Medvědy.

V přípravě dostával hodně prostoru, ale poslední zprávy ze zámoří hovoří o tom, že v kádru Bostonu se neudrží, jelikož konkurence je obtížná. „Byl o kousek před ostatními mladými obránci. Dojem zanechal dobrý,“ vyjádřil se na jeho adresu kouč Bruce Cassidy.

Martin Nečas (Carolina Hurricanes)

- Odehrané zápasy: 3 ze 6

- Asistence: 1

- Bilance +/-: -1

- Střely: 1

- Bodyčeky: 3

- Ztracené puky: 1

- Průměrný čas: 15:33 minut

HURIKÁN NEČAS

Kdo se naopak jistě alespoň na začátku sezony udrží nahoře, je Martin Nečas. Blyštivý talent českého hokeje. V NHL doposud zapsal jen osm startů. Minulý ročník strávil vyjma sedmi duelů na farmě, kde vybojoval Calderův pohár a svými výkony si hlasitě řekl o místo v Carolině. „Na farmu už nechci,“ podotkl dvacetiletý útočník.

Pavel Zacha (New Jersey)

- Odehrané zápasy: 1 ze 7

- Průměrný čas: 14:23 minut

- Střely: 1

ZACHA A JEHO HRA

Perné léto zažil Pavel Zacha. V New Jersey Devils mu skončila smlouva a ne a ne se dohodnout na nové. Pomohla až zpráva o tom, že podepsal s ruským Omskem.

Vinou vleklých jednání v přípravě naskočil jen do jednoho duelu a musí zabojovat o pozici v sestavě Ďáblů.

KEMPNÝ SE VRACÍ

Vyhrál Stanley Cup a vydobyl si místo ve Washingtonu. Ale loni se Michal Kempný zranil. Nyní pracuje na návratu na led a do sestavy Washingtonu. V přípravě ještě do žádného utkání nenaskočil.